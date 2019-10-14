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РИА Новости
Свердловская область

Куйвашеву понравилась выбранная под храм площадка в Екатеринбурге

13:37 14.10.2019
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что ему нравится выбранная горожанами площадка для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге.
В воскресенье в Екатеринбурге прошел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступали представители РПЦ, и набережная за Макаровским мостом. Согласно окончательным итогам, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса, за площадку за Макаровским мостом - 39,49%, в то же время 2,85% опросных листов признаны недействительными.
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"В Екатеринбурге подвели итоги опроса по выбору места для храма святой Екатерины. По решению жителей храм будут возводить на территории бывшего приборостроительного завода. Мне эта площадка тоже нравится. Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети. Хочу выразить благодарность всем участникам опроса. Спасибо вам за неравнодушие, за проявленное внимание к важной для нашего города истории", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям получилось прийти к общему знаменателю.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого администрация города начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.
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Свердловская областьСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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