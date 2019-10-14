Путину доложат о просьбе Ривлина помиловать израильтянку

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложат об обращении главы Израиля Реувена Ривлина с просьбой помиловать израильтянку, осужденную в России на 7,5 лет за наркотики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ривлин ранее написал в Twitter, что в воскресенье обратился к Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в пятницу к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

"После того, как оно (обращение) поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России", - сказал Песков журналистам.

Он не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что РФ и Израиль на высшем уровне обсуждали возможность обмена Иссахар на задержанного россиянина Алексея Буркова, которого подозревают в "хакерской деятельности" и собираются экстрадировать в США.

"Оставлю это без комментария, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которую мы не публикуем, в отличие от других стран", - сказал Песков.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он обсуждал дело Иссахар с Путиным, в частности, "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы". Израильская газета Haaretz со ссылкой на источники писала, что российская сторона поднимала вопрос обмена Иссахар на россиянина Алексея Буркова, которого задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности" и планируют экстрадировать в США. Газета утверждала, что этот вопрос упоминался во время встречи Нетаньяху с Путиным в Сочи.