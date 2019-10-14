Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T13:55Z
https://ria.ru/20191014/1559760757.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:158:3072:1886_1036x0_80_0_0_8dd32b70da17a5a1164ed590d1ee5047.jpg
РИА Новости

Путину доложат о просьбе Ривлина помиловать израильтянку

13:35 14.10.2019 (обновлено: 13:55 14.10.2019)
593
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложат об обращении главы Израиля Реувена Ривлина с просьбой помиловать израильтянку, осужденную в России на 7,5 лет за наркотики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ривлин ранее написал в Twitter, что в воскресенье обратился к Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в пятницу к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
11 октября, 18:00РИА Новости
Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России
"После того, как оно (обращение) поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России", - сказал Песков журналистам.
Он не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что РФ и Израиль на высшем уровне обсуждали возможность обмена Иссахар на задержанного россиянина Алексея Буркова, которого подозревают в "хакерской деятельности" и собираются экстрадировать в США.
"Оставлю это без комментария, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которую мы не публикуем, в отличие от других стран", - сказал Песков.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он обсуждал дело Иссахар с Путиным, в частности, "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы". Израильская газета Haaretz со ссылкой на источники писала, что российская сторона поднимала вопрос обмена Иссахар на россиянина Алексея Буркова, которого задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности" и планируют экстрадировать в США. Газета утверждала, что этот вопрос упоминался во время встречи Нетаньяху с Путиным в Сочи.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.
21100316
Обсудить 15
Реувен РивлинДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияИзраильОбщество
Популярные комментарии
Вы лукавите однако. На российских сайтах, куда более не лестных отзывов о Президенте и России, чем на израильских. Не сложно убедиться, если открыть израильский сайт, то большинство статей о России вообще без комментариев, если же посмотреть тут, то ни одна статья не обходиться без того, что бы кто то из комментаторов комментаторов не попытался вылить помои.
14 октября, 13:56
Остап Бендер
1500001
Рекомендуем
Пункт российской военной полиции в провинции Эль-Кунейтра
Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии
РИА
Новости
Облако на вершине горы Аю-Даг
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в "нормандском формате"
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о воссоединении с Россией
Помощник президента России Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
Лента
новостей
Кассир в супермаркете
Greenpeace призвала российские супермаркеты отказаться от подарков на кассе
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2019
Кудрин предложил исключить из Бюджетного кодекса нормы о Фонде развития
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Израильтянка Наама Иссахар
Израильтян призывают не летать в Россию в ответ на приговор Нааме Иссахар
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: подходы России по отношению к операции Турции в Сирии не изменились
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Путину доложили о главных заявлениях Зеленского на "пресс-марафоне"
Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с крейсером "Петр Великий"
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния