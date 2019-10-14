Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте ... Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли опасности, что РФ может быть вовлечена в конфликт с Турцией.
В ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос о том, не пора ли Турции, с точки зрения России, покинуть Сирию, исходя из того, что выполнена задача борьбы с терроризмом. Комментируя этот вопрос, Песков сказал, что не может на него ответить, "это могут сделать только военные".