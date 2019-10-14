Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии

"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте ... Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли опасности, что РФ может быть вовлечена в конфликт с Турцией.