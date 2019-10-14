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РИА Новости
Война в Сирии

Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии

13:34 14.10.2019 (обновлено: 13:53 14.10.2019)
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© РИА Новости / Заман РамазановПункт российской военной полиции в провинции Эль-Кунейтра
Пункт российской военной полиции в провинции Эль-Кунейтра
© РИА Новости / Заман Рамазанов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
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"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте ... Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли опасности, что РФ может быть вовлечена в конфликт с Турцией.
В ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос о том, не пора ли Турции, с точки зрения России, покинуть Сирию, исходя из того, что выполнена задача борьбы с терроризмом. Комментируя этот вопрос, Песков сказал, что не может на него ответить, "это могут сделать только военные".
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияРоссия
Популярные комментарии
Кабы не получилось обратного эффекта и выкинут путинские войска из сирии)))
14 октября, 14:16
ИПИван Петров
6613112107
У Вовки наверное уши сейчас горят! А что то делать надо!)))
14 октября, 14:13
ИПИван Петров
421440483
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