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РИА Новости

Новое правительство Польши сформируют через 2-3 недели

13:34 14.10.2019
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© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша
© Depositphotos / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Новый состав правительства Польши будет сформирован через 2-3 недели, сообщил журналистам официальный представитель кабмина Перт Мюллер.
"Я думаю, две-три недели все это займет, как стандартно при назначении правительства", - сказал Мюллер.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Вчера, 13:32РИА Новости
Премьер Польши Моравецкий получит место в сейме
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Согласно результатам обработки более 90% бюллетеней, правящая партия "Право и справедливость" (PiS) получает более половины кресел в сейме (нижняя палата парламента) и сможет сформировать правительство.
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