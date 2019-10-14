Новое правительство Польши сформируют через 2-3 недели

"Я думаю, две-три недели все это займет, как стандартно при назначении правительства", - сказал Мюллер.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Согласно результатам обработки более 90% бюллетеней, правящая партия "Право и справедливость" (PiS) получает более половины кресел в сейме (нижняя палата парламента) и сможет сформировать правительство.