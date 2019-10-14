В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о воссоединении с Россией

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал высказывание преемницы Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении полуострова с Россией.
Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что при возвращении Крыма в состав России "было нарушено международное право".
"Если бы она была объективна, то сделала бы все, чтобы в Крым приехало как можно больше политиков из Германии, которые пообщались бы здесь с жителями Крыма, которые бы посмотрели, какие изменения происходят в Крыму", — сказал Цеков в интервью РБК.
Сенатор предположил, что лидер ХДС находится под воздействием "собственной и европейской пропаганды". На самом же деле Крым не присоединился к России, как говорит Крамп-Карренбауэр, а воссоединился после того, как был "несправедливо передан в состав Украины", добавил Цеков.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по итогам референдума на полуострове.