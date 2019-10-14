В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о воссоединении с Россией

"Если бы она была объективна, то сделала бы все, чтобы в Крым приехало как можно больше политиков из Германии, которые пообщались бы здесь с жителями Крыма, которые бы посмотрели, какие изменения происходят в Крыму", — сказал Цеков в интервью РБК.