Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T13:33Z
https://ria.ru/20191014/1559760610.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1036x0_80_0_0_48679405d6154685f2c3c1d8504e611f.jpg
РИА Новости

В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о воссоединении с Россией

13:33 14.10.2019
12625
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал высказывание преемницы Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении полуострова с Россией.
Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что при возвращении Крыма в состав России "было нарушено международное право".

"Если бы она была объективна, то сделала бы все, чтобы в Крым приехало как можно больше политиков из Германии, которые пообщались бы здесь с жителями Крыма, которые бы посмотрели, какие изменения происходят в Крыму", — сказал Цеков в интервью РБК.

Сенатор предположил, что лидер ХДС находится под воздействием "собственной и европейской пропаганды". На самом же деле Крым не присоединился к России, как говорит Крамп-Карренбауэр, а воссоединился после того, как был "несправедливо передан в состав Украины", добавил Цеков.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по итогам референдума на полуострове.
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Вчера, 10:09РИА Новости
В Госдуме оценили заявление преемницы Меркель о Крыме
134110510
Обсудить 8
ХДС/ХССАнгела МеркельКрымУкраинаПолитика
Рекомендуем
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
РИА
Новости
Помощник президента России Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Набережная Ялты
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Лента
новостей
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемницу Меркель пригласили посетить Крым
Пункт российской военной полиции в провинции Эль-Кунейтра
Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Облако на вершине горы Аю-Даг
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в "нормандском формате"
Флаг Германии на здании рейхстага
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Виды Стамбула
Представители Крыма впервые посетили Турцию с официальным визитом
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Цветы и свечи в память о погибших при нападении на керченский колледж
Пострадавшая в керченском колледже студентка рассказала о реабилитации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния