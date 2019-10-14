Премьер Польши Моравецкий получит место в сейме

ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий получает место депутата сейма (нижняя палата парламента), свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии по итогам обработки 93,93% бюллетеней.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма и 100 членов сената.

Моравецкий баллотировался в депутаты в Катовицах на юге Польши. По данным избиркома, избирательный список правящей партии "Право и справедливость" (PiS), где премьер присутствовал под первым номером, набрал 41,6% голосов.

Их конкуренты из оппозиционного блока "Гражданская коалиция" (КО) получил около 32% голосов по итогам обработки 97,97% бюллетеней в избирательном округе в Катовицах.

Моравецкий победил также в "личном зачете" в избирательном округе, набрав около 95 тысяч голосов. Оставшиеся неподсчитанные бюллетени уже не могут повлиять на получение им места в парламенте.

Его конкурент из "Гражданской коалиции", заместитель председателя оппозиционной партии "Гражданская платформа" Борис Будка набрал около 72 тысяч голосов и тоже попадет в парламент.

Стать депутатами сейма пожелали большинство членов правительства Польши. Все они выдвигались от правящей партии "Право и справедливость". В списки кандидатов от PiS вошли 15 из 23 членов польского кабмина.

Депутатами сейма также хотят стать вице-премьер, министр культуры Петр Глиньский, вице-премьер Яцек Сасин, министры сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский, инфраструктуры Анджей Адамчик, здравоохранения Лукаш Шумовский, энергетики Кшиштоф Тхужевский, министр внутренних дел и координатор спецслужб Мариуш Каминьский.

В списках глава минобороны Мариуш Блащак, министр юстиции, генпрокурор Збигнев Зебро, министр морского хозяйства и судоходства Марек Грубарчик, министр образования Дариуш Пионтковский, министр семьи, труда и соцполитики Божена Борыс-Шопа, министр предпринимательства и технологий Ядвига Эмилевич, глава администрации премьера Михал Дворчик.