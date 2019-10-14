Пожар на станции метро "Выставочная" в Москве потушили

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании мебели и личных вещей на площади 10 квадратных метров в подсобном помещении на минус первом этаже станции. На время тушения пожара станцию закрыли на вход.
"Возгорание полностью ликвидировано, идет проветривание помещений станции", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар удалось полностью потушить в 12.51.