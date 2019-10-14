Мантуров заявил о планах производства более 500 машин Aurus с 2021 года

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 500 машин проекта "Кортеж" на основе единой модульной платформы Aurus сможет изготовить производитель уже начиная с 2021 года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Основные заказчики, которые сейчас сформировали свои заявки, они будут получать... постараемся в 2021 году всех, кто сделал заявки в 2019 году, точно удовлетворить. Мы планируем производить существенно больше 500 машин с 2021 года", - отметил министр.

До этого глава Минпромторга пояснял, что Aurus, стоимость которого в розницу составляет от 18 миллионов рублей, собрал уже более 600 предзаказов. Вопреки ожиданиям, розничных продаж отечественных автомобилей класса "люкс" в этом году не планируется, говорил в августе глава бренда Адиль Ширинов.

Как ожидается, пока автомобили будут производиться на мощностях НАМИ - вплоть до 2021 года - объем выпуска не превысит 200-250 машин в год, однако после перевода сборки на мощности Sollers в Елабуге производство постепенно вырастет до 5 тысяч машин в год.