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РИА Новости

Мантуров заявил о планах производства более 500 машин Aurus с 2021 года

13:29 14.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автомобиль Aurus. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 500 машин проекта "Кортеж" на основе единой модульной платформы Aurus сможет изготовить производитель уже начиная с 2021 года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Основные заказчики, которые сейчас сформировали свои заявки, они будут получать... постараемся в 2021 году всех, кто сделал заявки в 2019 году, точно удовлетворить. Мы планируем производить существенно больше 500 машин с 2021 года", - отметил министр.
До этого глава Минпромторга пояснял, что Aurus, стоимость которого в розницу составляет от 18 миллионов рублей, собрал уже более 600 предзаказов. Вопреки ожиданиям, розничных продаж отечественных автомобилей класса "люкс" в этом году не планируется, говорил в августе глава бренда Адиль Ширинов.
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Как ожидается, пока автомобили будут производиться на мощностях НАМИ - вплоть до 2021 года - объем выпуска не превысит 200-250 машин в год, однако после перевода сборки на мощности Sollers в Елабуге производство постепенно вырастет до 5 тысяч машин в год.
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров, в том числе фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
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SollersНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"ЕлабугаДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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