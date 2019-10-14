Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T13:27Z
https://ria.ru/20191014/1559760081.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155557/15/1555571592_105:0:2988:1621_1036x0_80_0_0_b81c4bdb103557804577f94902a53636.jpg
РИА Новости

ЦБ планирует смягчить регулятивную нагрузку на банки

13:27 14.10.2019
132
© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ЦБ РФ в рамках оптимизации регулятивной нагрузки на кредитные организации планирует отменить и упростить отдельные нормативные требования, в первую очередь пруденциальные, следует из сообщения регулятора.
В частности, планируется отменить норматив, ограничивающий совокупные требования банка к его инсайдерам (Н10.1), и уточнить порядок расчета норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) по отдельным операциям с использованием платежных карт. Также регулятор планирует исключить возможное дублирование требований в связи с введением в действие показателя долговой нагрузки.
Кроме того, в отношении банковских групп регулятором будет отменено на консолидированной основе ограничение на участие в капиталах других юрлиц (норматив Н23 сохранится на индивидуальной основе).
Для расчетных небанковских кредитных организаций планируется упростить правила ведения хозяйственных операций с юрлицами и размещения средств в зарубежных центральных банках. Это, по мнению ЦБ, будет способствовать развитию рынка платежей, в том числе в СНГ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
10 октября, 10:57РИА Новости
ЦБ усомнился в необходимости выпуска национальной криптовалюты
Также в рамках оптимизации регулятивной нагрузки планируется смягчить требования для банков по отчетности. Так, будет сокращен круг банков, составляющих и представляющих отчетность по форме 0409122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")". Кроме того, рассматривается возможность отмены действующего сейчас требования о раскрытии банками неограниченному кругу лиц сведений о максимальных процентных ставках по вкладам.
Банк России также планирует отменить требование о составлении и представлении в ЦБ планов восстановления величины капитала для санируемых банков. Проекты изменений будут размещаться для общественных обсуждений по мере их подготовки, уточняет регулятор.
011000
Обсудить 0
Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Яндекс Такси
ФАС получила новое ходатайство от "Яндекс.Такси"
РИА
Новости
Автомобиль Aurus
Мантуров заявил о планах производства более 500 машин Aurus с 2021 года
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Лукойл" сообщил о появлении фейкового сайта, использующего бренд компании
Статуя Фемиды в суде
Суд в Москве отклонил иск Минобороны к "Уралвагонзаводу"
Лента
новостей
Центральный банк России
В ЦБ не видят оснований для пересмотра прогнозов по цене на нефть и ВВП
Производство обновленного седана D класса Mazda 6 во Владивостоке
Автопроизводителям оплатят перевозку машин с Дальнего Востока в регионы
Ноутбук
Эксперты узнали, кто в России чаще всего использует искусственный интеллект
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Путин поручил изучить возможность выдачи сквозных лицензий на участки недр
Тульский кремль
Тульские теплоснабжающие компании задолжали за газ более 1,1 млрд рублей
Банковская карта платежной системы VISA
В компании Visa рассказали, как защититься от кражи денег с банковских карт
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
Нефтепровод "Дружба"
Андрей Коробка на международном инвестиционном форуме Сочи-2015
Япония, Иран и Голландия проявили интерес к сотрудничеству в АПК с Кубанью
Добыча нефти в Бахрейне
Нефтегазовые компании России заинтересованы во вложениях в эмиратский рынок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния