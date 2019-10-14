ЦБ планирует смягчить регулятивную нагрузку на банки

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ЦБ РФ в рамках оптимизации регулятивной нагрузки на кредитные организации планирует отменить и упростить отдельные нормативные требования, в первую очередь пруденциальные, следует из сообщения регулятора.

В частности, планируется отменить норматив, ограничивающий совокупные требования банка к его инсайдерам (Н10.1), и уточнить порядок расчета норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) по отдельным операциям с использованием платежных карт. Также регулятор планирует исключить возможное дублирование требований в связи с введением в действие показателя долговой нагрузки.

Кроме того, в отношении банковских групп регулятором будет отменено на консолидированной основе ограничение на участие в капиталах других юрлиц (норматив Н23 сохранится на индивидуальной основе).

Для расчетных небанковских кредитных организаций планируется упростить правила ведения хозяйственных операций с юрлицами и размещения средств в зарубежных центральных банках. Это, по мнению ЦБ, будет способствовать развитию рынка платежей, в том числе в СНГ.

Также в рамках оптимизации регулятивной нагрузки планируется смягчить требования для банков по отчетности. Так, будет сокращен круг банков, составляющих и представляющих отчетность по форме 0409122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")". Кроме того, рассматривается возможность отмены действующего сейчас требования о раскрытии банками неограниченному кругу лиц сведений о максимальных процентных ставках по вкладам.