Счетная палата видит риски неосвоения субсидий "Русгидро" и "Крымэнерго"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Счетная палата РФ видит риски неосвоения в 2020 году запланированных бюджетных субсидий компаниями "Крымэнерго" и "Русгидро" общей суммой 7,8 миллиарда рублей, говорится в заключении палаты на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Проект бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования Минэнерго на предоставление взноса в уставный капитал АО "Крымэнерго" на строительство электросетевой инфраструктуры в Крыму: 1,8 миллиарда рублей в 2020 году и 5,6 миллиарда рублей в 2021 году. Также планируется выделить 6 миллиардов рублей для взноса в уставный капитал "Русгидро" для строительства двух ЛЭП 110 кВ Певек-Билибино на Чукотке.

В отношении "Крымэнерго" Счетная палата отмечает, что по состоянию на 1 октября отсутствует детализация планируемых мероприятий, не разработана проектная документация, нет заключения общественного совета о целесообразности реализации этих инвестпроектов.

Финансирование из федерального бюджета, предусмотренное в 2018-2019 годах в размере 1,96 миллиарда рублей, не осуществлялось, сказано в заключении Счетной палаты.

"В связи с этим имеются риски неосвоения планируемых бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова на 2020 год в сумме 1,828 миллиарда рублей", - говорится в заключении.

Риски палата видит и в отношении второго электроэнергетического проекта, который реализует "Русгидро". В заключении отмечается, что перечисленные для него в 2019 году 7 миллиардов рублей из федерального бюджета размещены на счете входящей в группу "Русгидро" компании "Чукотэнерго" и не используются.