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РИА Новости
Теплоснабжение

Счетная палата видит риски неосвоения субсидий "Русгидро" и "Крымэнерго"

13:27 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Счетная палата РФ видит риски неосвоения в 2020 году запланированных бюджетных субсидий компаниями "Крымэнерго" и "Русгидро" общей суммой 7,8 миллиарда рублей, говорится в заключении палаты на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.
Проект бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования Минэнерго на предоставление взноса в уставный капитал АО "Крымэнерго" на строительство электросетевой инфраструктуры в Крыму: 1,8 миллиарда рублей в 2020 году и 5,6 миллиарда рублей в 2021 году. Также планируется выделить 6 миллиардов рублей для взноса в уставный капитал "Русгидро" для строительства двух ЛЭП 110 кВ Певек-Билибино на Чукотке.
В отношении "Крымэнерго" Счетная палата отмечает, что по состоянию на 1 октября отсутствует детализация планируемых мероприятий, не разработана проектная документация, нет заключения общественного совета о целесообразности реализации этих инвестпроектов.
Финансирование из федерального бюджета, предусмотренное в 2018-2019 годах в размере 1,96 миллиарда рублей, не осуществлялось, сказано в заключении Счетной палаты.

"В связи с этим имеются риски неосвоения планируемых бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова на 2020 год в сумме 1,828 миллиарда рублей", - говорится в заключении.

Риски палата видит и в отношении второго электроэнергетического проекта, который реализует "Русгидро". В заключении отмечается, что перечисленные для него в 2019 году 7 миллиардов рублей из федерального бюджета размещены на счете входящей в группу "Русгидро" компании "Чукотэнерго" и не используются.
"По данным Минэнерго, строительство объекта не осуществляется в связи со срывом закупочных процедур (в связи с отсутствием заявок электронные аукционы признаны несостоявшимися), контракт на строительство объекта не заключен... В связи с этим имеются риски неосвоения планируемых бюджетных ассигнований в сумме 6 миллиардов рублей в 2020 году", - сказано в заключении.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
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ТеплоснабжениеКрымэнергоРусГидроЭкономика
Популярные комментарии
Не беспокойтесь, все там освоюется, кем надо.
14 октября, 14:52
Валерий Назаров
1020305
Счетная палата видит риски неосвоения субсидий "Русгидро" и "Крымэнерго" есть риск не освоить по карманам столько бабла....
14 октября, 15:27
Сергей Волков
830105
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