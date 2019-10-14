Суд в Москве отклонил иск Минобороны к "Уралвагонзаводу"

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск российского министерства обороны о взыскании с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" более 257 миллионов рублей, следует из опубликованного решения суда.

Минобороны требовало от ответчика неустойку по госконтракту от 18 сентября 2015 года на выполнение работ по капитальному ремонту с модернизацией танка типа Т-72Б с приведением его к виду Т-72БЗ с дополнительной защитой в 2015-2017 годах. Цена контракта превышала 16 миллиардов рублей.

Как указал истец, исполнитель контракта и его субподрядчики допустили просрочку выполнения этапов работ, в связи с чем подрядчику была направлена претензия, а затем предъявлен иск.

УВЗ иск не признал. Ответчик, в частности, пояснил, что отдельные партии "изделий ремфонда" поступали разукомплектованными и "в техническом состоянии, которое не позволяло проводить предусмотренные договором работы".

Суд первой инстанции также отметил, что истцом при расчете неустойки применена недействующая ключевая ставка, суд согласился с контррасчетом ответчика, по которому штраф составлял около 21,4 миллиона рублей, а не более 257 миллионов рублей. При этом суд применил правила из постановления правительства, по которым при сумме неустойки до 5% от цены полностью исполненного контракта производится ее списание.