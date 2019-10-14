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РИА Новости

Суд в Москве отклонил иск Минобороны к "Уралвагонзаводу"

13:27 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск российского министерства обороны о взыскании с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" более 257 миллионов рублей, следует из опубликованного решения суда.
Минобороны требовало от ответчика неустойку по госконтракту от 18 сентября 2015 года на выполнение работ по капитальному ремонту с модернизацией танка типа Т-72Б с приведением его к виду Т-72БЗ с дополнительной защитой в 2015-2017 годах. Цена контракта превышала 16 миллиардов рублей.
Как указал истец, исполнитель контракта и его субподрядчики допустили просрочку выполнения этапов работ, в связи с чем подрядчику была направлена претензия, а затем предъявлен иск.
УВЗ иск не признал. Ответчик, в частности, пояснил, что отдельные партии "изделий ремфонда" поступали разукомплектованными и "в техническом состоянии, которое не позволяло проводить предусмотренные договором работы".
Суд первой инстанции также отметил, что истцом при расчете неустойки применена недействующая ключевая ставка, суд согласился с контррасчетом ответчика, по которому штраф составлял около 21,4 миллиона рублей, а не более 257 миллионов рублей. При этом суд применил правила из постановления правительства, по которым при сумме неустойки до 5% от цены полностью исполненного контракта производится ее списание.
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"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций НПК "Уралвагонзавод".
202110
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Министерство обороны РФУралвагонзаводМоскваОбщество
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