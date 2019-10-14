В Кабардино-Балкарии 800 человек остались без газа

НАЛЬЧИК, 14 окт – РИА Новости. Водитель экскаватора во время земляных работ повредил газопровод в Зольском районе Кабардино-Балкарии, без газа остались 800 абонентов в двух селах района, сообщает региональное МЧС.
"В понедельник в 11.20 мск в Зольском районе при проведении земляных работ экскаватором поврежден газопровод высокого давления. Под отключение попали 800 абонентов в селении Приречное и верхней части селения Малка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силами АО "Газпром газораспределение Нальчик" на газопроводе проводятся восстановительные работы.
"Планируемое время завершения работ – 18.00 мск понедельника", - уточняет ведомство.
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