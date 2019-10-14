На Северном Кавказе более трех тысяч военных подняли по учебной тревоге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт – РИА Новости. Более 3 тысяч военнослужащих 58 армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения масштабного учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Подразделения мотострелковых соединений 58 армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения масштабного учения… Военнослужащие совершили марши в районы сосредоточения на общевойсковых полигонах Дальний и Тарское, после чего займут исходные районы для выполнения вводных задач", - говорится в информации.

В ходе марша командиры подразделений провели тренировки по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации условного противника, ориентированию на незнакомой местности и организации всестороннего обеспечения марша. На полигоне военнослужащим предстоит совершенствовать навыки ведения общевойскового боя с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.