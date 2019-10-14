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РИА Новости

На Северном Кавказе более трех тысяч военных подняли по учебной тревоге

13:23 14.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения
Учения
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Учения. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт – РИА Новости. Более 3 тысяч военнослужащих 58 армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения масштабного учения, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Подразделения мотострелковых соединений 58 армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения масштабного учения… Военнослужащие совершили марши в районы сосредоточения на общевойсковых полигонах Дальний и Тарское, после чего займут исходные районы для выполнения вводных задач", - говорится в информации.
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В ходе марша командиры подразделений провели тренировки по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации условного противника, ориентированию на незнакомой местности и организации всестороннего обеспечения марша. На полигоне военнослужащим предстоит совершенствовать навыки ведения общевойскового боя с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.
В учении принимают участие более 3 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 700 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация из состава 4 армии ВВС и ПВО, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили "Тигр", комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.
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Северный КавказЮжный военный округБезопасность
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