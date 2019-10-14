Станция московского метро "Выставочная" возобновит работу в течение часа

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Станция метро "Выставочная" в Москве возобновит свою работу в течение часа, руководство проведет проверку по причинам возгорания, сообщается на официальной странице московского метрополитена в Twitter.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена. Общая площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров. На время тушения возгорания станцию закрыли на вход.
"Станция "Выставочная" возобновит работу в течение часа. Приносим извинения за доставленные неудобства. По причинам произошедшего - проведем тщательную проверку", - говорится в сообщении.