Станция московского метро "Выставочная" возобновит работу в течение часа

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена. Общая площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров. На время тушения возгорания станцию закрыли на вход.