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РИА Новости

Станция московского метро "Выставочная" возобновит работу в течение часа

13:21 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Станция метро "Выставочная" в Москве возобновит свою работу в течение часа, руководство проведет проверку по причинам возгорания, сообщается на официальной странице московского метрополитена в Twitter.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена. Общая площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров. На время тушения возгорания станцию закрыли на вход.
"Станция "Выставочная" возобновит работу в течение часа. Приносим извинения за доставленные неудобства. По причинам произошедшего - проведем тщательную проверку", - говорится в сообщении.
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