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РИА Новости

Мантуров рассказал о перспективах для российской промышленности в Сирии

13:20 14.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Мантуров
Денис Мантуров
© РИА Новости / Илья Питалев
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АБУ-ДАБИ, 14 окт - РИА Новости. Предприятия крупной промышленности РФ могут в течение трех лет локализовать производства в Сирии с прицелом на выход в третьи страны, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он отметил, что уже сейчас российские промышленные предприятия работают в Сирии. "В отраслях сугубо гражданской промышленности: в модернизации энергетики, в поставке машинотехнической продукции для строительства, дорожной техники и восстановления экономики. Это огромное направление", - подчеркнул министр.
"Абсолютно возможно, но это (локализацию в ближайшие три года - ред.) надо будет взвесить, не только посмотреть рынок Сирии, нам надо посмотреть пошире на другие страны, если мы говорим о сборке. Потому что рынок сирийский - он не настолько велик по всем направлениям для того, чтобы рассчитывать только на одну страну", - сказал Мантуров в ответ на вопрос, смогут ли в ближайшую трехлетку предприятия крупной промышленности РФ выйти на рынок Сирии локализованно.
По его словам, экономическая повестка двухсторонних отношений будет активизироваться по мере завершения всех боевых действий в Сирии, а финансирование поставок может иметь самые разные формы.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФСирияРоссияВ мире
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