Мантуров рассказал о перспективах для российской промышленности в Сирии

"Абсолютно возможно, но это (локализацию в ближайшие три года - ред.) надо будет взвесить, не только посмотреть рынок Сирии, нам надо посмотреть пошире на другие страны, если мы говорим о сборке. Потому что рынок сирийский - он не настолько велик по всем направлениям для того, чтобы рассчитывать только на одну страну", - сказал Мантуров в ответ на вопрос, смогут ли в ближайшую трехлетку предприятия крупной промышленности РФ выйти на рынок Сирии локализованно.