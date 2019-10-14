Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T13:18Z
https://ria.ru/20191014/1559759555.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155972/50/1559725051_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_4ceaa8a495f7a782bd2e9b4e43bee82b.jpg
РИА Новости

Избирком назвал опыт проведения опроса по храму в Екатеринбурге позитивным

13:18 14.10.2019
72
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Ход и результаты опроса по месту возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге требуют серьезного анализа, но в целом опыт оценивается как позитивный, сообщил журналистам глава избиркома города Вадим Антошин.
В воскресенье в Екатеринбурге прошел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступали представители РПЦ, и набережная за Макаровским мостом. По данным горизбиркома, итоговая явка составила 8,94%, всего проголосовали 97 тысяч 143 человека. Согласно окончательным итогам, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса, за площадку за Макаровским мостом - 39,49%, в то же время 2,85% опросных листов признаны недействительными.
"Сейчас и ход, и результаты опроса требуют анализа серьезного, требуют оценки с участием экспертного сообщества. Уже на основе этого анализа будут сделаны какие-то выводы, которые впоследствии лягут в основу либо дальнейших опросов, либо иных решений управленческих", – сказал Антошин.
По его словам, подсчет голосов проводился вручную 10 членами избирательной комиссии и длился более 13 часов. Антошин отметил, что в дальнейшем протокол и сшитые опросные листы будут переданы в городскую думу, копия протокола будет направлена главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.
Опросный лист по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Вчера, 12:59Религия и мировоззрение
Мэр Екатеринбурга заявил, что опрос по храму прошел без нарушений
"У нас было в 10 раз меньше опросных пунктов, чем привычных избирательных участков. У нас был не слишком длительный срок для того, чтобы провести информационную кампанию. Но мы считаем, что, в том числе, администрация Екатеринбурга здесь активно очень действовала, информировала горожан, результатом чего стала высокая явка. Есть над чем работать, но в целом опыт позитивный", – заключил глава горизбиркома.
В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере на берегу пруда в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
Вчера, 12:42Религия и мировоззрение
В Екатеринбурге после опроса подготовят дорожную карту строительства храма
100001
Обсудить 0
Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеАлександр ВысокинскийРусская православная церковьЕкатеринбургОбщество
Рекомендуем
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
В Екатеринбурге не ожидали активного голосования по площадке для храма
РИА
Новости
Кассир в супермаркете
Greenpeace призвала российские супермаркеты отказаться от подарков на кассе
Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
В Кремле оценили участие граждан в опросе по храму в Екатеринбурге
Дом правительства РФ
Создавшие технику для палубной авиации ученые получили премию правительства
Лента
новостей
Ноутбук
Эксперты узнали, кто в России чаще всего использует искусственный интеллект
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
В Екатеринбурге после опроса подготовят дорожную карту строительства храма
Представители прессы в бункер террористов в пещере
Минобороны прокомментировало статью NYT о "разбомбленном госпитале" в Сирии
Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Поддержанная епархией площадка для храма в Екатеринбурге победила в опросе
Стефан Дюжаррик
Комиссия ООН по авиаударам планирует направиться в Сирию в ближайшее время
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль не в курсе инициативы обязать экс-заключенных представляться соседям
Николай Булакин
В МВД рассказали подробности гибели мэра Абакана
Глава города Абакана Николай Булакин
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2019
Кудрин предложил исключить из Бюджетного кодекса нормы о Фонде развития
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния