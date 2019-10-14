Избирком назвал опыт проведения опроса по храму в Екатеринбурге позитивным

Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Ход и результаты опроса по месту возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге требуют серьезного анализа, но в целом опыт оценивается как позитивный, сообщил журналистам глава избиркома города Вадим Антошин.

В воскресенье в Екатеринбурге прошел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступали представители РПЦ, и набережная за Макаровским мостом. По данным горизбиркома, итоговая явка составила 8,94%, всего проголосовали 97 тысяч 143 человека. Согласно окончательным итогам, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса, за площадку за Макаровским мостом - 39,49%, в то же время 2,85% опросных листов признаны недействительными.

"Сейчас и ход, и результаты опроса требуют анализа серьезного, требуют оценки с участием экспертного сообщества. Уже на основе этого анализа будут сделаны какие-то выводы, которые впоследствии лягут в основу либо дальнейших опросов, либо иных решений управленческих", – сказал Антошин.

По его словам, подсчет голосов проводился вручную 10 членами избирательной комиссии и длился более 13 часов. Антошин отметил, что в дальнейшем протокол и сшитые опросные листы будут переданы в городскую думу, копия протокола будет направлена главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.

"У нас было в 10 раз меньше опросных пунктов, чем привычных избирательных участков. У нас был не слишком длительный срок для того, чтобы провести информационную кампанию. Но мы считаем, что, в том числе, администрация Екатеринбурга здесь активно очень действовала, информировала горожан, результатом чего стала высокая явка. Есть над чем работать, но в целом опыт позитивный", – заключил глава горизбиркома.