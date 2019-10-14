Житель Бурятии спас двух детей из горящего дома

КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Житель бурятского поселка Трунтаево спас из горящего дома двух соседских детей, позже на месте пожара было обнаружено тело третьего ребенка, сообщили журналистам в республиканское агентстве ГО и ЧС.