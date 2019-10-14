Житель Бурятии спас двух детей из горящего дома

КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Житель бурятского поселка Трунтаево спас из горящего дома двух соседских детей, позже на месте пожара было обнаружено тело третьего ребенка, сообщили журналистам в республиканское агентстве ГО и ЧС.
"Увидев пожар, сосед из дома напротив Валерий Шкуринский вызвал пожарную охрану и бросился на помощь. Выбив окно, он проник внутрь горящего дома. Валерий вынес из огня двух детей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на момент прибытия пожарных в 15.50 (12.50 мск) понедельника дом горел изнутри. Возгорание удалось ликвидировать в 16.40. Площадь пожара составила 42 квадратных метра.
"В ходе разбора пожара начальником караула пожарной части 38 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы республики Бурятия было обнаружено тело малолетнего ребенка", - сообщает пресс-служба.
Причина пожара выясняется.