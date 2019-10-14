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РИА Новости
Война в Сирии

Иран считает опыт урегулирования в Сирии успешным, заявил спикер парламента

13:18 14.10.2019
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© AFP 2019 / Fabrice CoffriniПредседатель парламента Ирана Али Лариджани
Председатель парламента Ирана Али Лариджани
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
Председатель парламента Ирана Али Лариджани. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Модель урегулирования ситуации в Сирии является очень успешной, прежде всего это касается астанинского процесса, заявил спикер иранского парламента Али Лариджани в понедельник на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Я думаю, что та модель, образец урегулирования ситуации в Сирии – очень успешный. Особенно это касается астанинского процесса, он проходит также успешно", - сказал Лариджани.
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Встреча законодателей прошла на полях 141-й сессии Межпарламентского союза.
Лариджани выразил надежду, что сообща "мы сможем реструктурировать, изменить то, что в результате действий (президент США Дональда) Трампа было разрушено".
Спикер отметил высокий уровень доверия между лидерами двух стран.
Лариджани также пригласил Матвиенко посетить с визитом Тегеран.
"Нам было бы очень приятно, если бы ваше превосходительство смогли с визитом посетить Иран", - сказал он.
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Война в СирииАли ЛариджаниВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСирияИранВ мире
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