ФСИН проверит колонию в Карелии после сообщения об избиении заключенного

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Комиссия Федеральной службы исполнения наказаний приступила к проверке данных о возможном избиении заключенного начальником исправительной колонии №9 (ИК-9) в Карелии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального УФСИН Виталий Фефелов.

В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры, как избивают заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен нынешний начальник колонии №9 Иван Савельев (в 2014 году – замначальника ИК-9).

"По факту публикации видео проводится служебная проверка в ИК-9 УФСИН по Республике Карелия. Работают официальные представители центрального аппарата ФСИН России", - сказал Фефелов.

В ведомстве не стали сообщать, отстранен ли Савельев от должности на время проверки.