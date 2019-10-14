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РИА Новости

ФСИН проверит колонию в Карелии после сообщения об избиении заключенного

13:14 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Комиссия Федеральной службы исполнения наказаний приступила к проверке данных о возможном избиении заключенного начальником исправительной колонии №9 (ИК-9) в Карелии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального УФСИН Виталий Фефелов.
В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры, как избивают заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен нынешний начальник колонии №9 Иван Савельев (в 2014 году – замначальника ИК-9).
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"По факту публикации видео проводится служебная проверка в ИК-9 УФСИН по Республике Карелия. Работают официальные представители центрального аппарата ФСИН России", - сказал Фефелов.
В ведомстве не стали сообщать, отстранен ли Савельев от должности на время проверки.
В сентябре в ряде СМИ со ссылкой на заключенных и правозащитников также были опубликованы материалы о пытках, якобы применявшихся к заключенным ИК-9. СК по Карелии сообщал о проверке по заявлению Савельева, который намерен привлечь к ответственности ряд СМИ, так как считает информацию клеветой.
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