Минздрав внес доработанную антитабачную концепцию в правительство

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения на прошлой неделе представило правительству доработанную антитабачную концепцию, заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

В частности, предполагается внести поправки к законопроекту о курительных комнатах в аэропортах с целью минимизировать вред от них, уточнил Салагай.

"Предлагались различные идеи, такие как расположение курилок на равном удалении от выходов и входов на посадку, а также ограничение количества курилок, которые располагались в чистой зоне", — объяснил он.

Замминистра добавил, что окончательный вариант проекта пока не готов.

Официальное название документа — "Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции". Ранее он был согласован с Министерством культуры, Министерством просвещения, Министерством спорта, ФНС и Росстатом. В июне Минэкономразвития поручило Минздраву доработать проект, поскольку механизмы его реализации были неясными.

Концепция рассчитана на 2019-2035 годы и предполагает снижение числа курящих до 21 процента среди взрослого населения и до одного процента — среди несовершеннолетних.

"Антитабачный закон"

В России в 2013 году приняли "антитабачный закон": курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, у остановок, в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, на вокзалах и в аэропортах, а также в самолетах.

В конце 2017 года депутат Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, однако Минздрав выступил против.

Этим летом Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в аэропорты.