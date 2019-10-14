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РИА Новости

Минздрав внес доработанную антитабачную концепцию в правительство

13:10 14.10.2019 (обновлено: 13:59 14.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗнак "Курение запрещено" в Москве
Знак Курение запрещено в Москве
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения на прошлой неделе представило правительству доработанную антитабачную концепцию, заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
В частности, предполагается внести поправки к законопроекту о курительных комнатах в аэропортах с целью минимизировать вред от них, уточнил Салагай.

"Предлагались различные идеи, такие как расположение курилок на равном удалении от выходов и входов на посадку, а также ограничение количества курилок, которые располагались в чистой зоне", — объяснил он.

Замминистра добавил, что окончательный вариант проекта пока не готов.
Электронная сигарета
22 июля, 18:59РИА Новости
Кабмин одобрил распространение антитабачного закона на электронные сигареты
Официальное название документа — "Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции". Ранее он был согласован с Министерством культуры, Министерством просвещения, Министерством спорта, ФНС и Росстатом. В июне Минэкономразвития поручило Минздраву доработать проект, поскольку механизмы его реализации были неясными.
Концепция рассчитана на 2019-2035 годы и предполагает снижение числа курящих до 21 процента среди взрослого населения и до одного процента — среди несовершеннолетних.

"Антитабачный закон"

В России в 2013 году приняли "антитабачный закон": курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, у остановок, в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, на вокзалах и в аэропортах, а также в самолетах.
В конце 2017 года депутат Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, однако Минздрав выступил против.
Этим летом Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в аэропорты.
Слышали новость?
Слышали новость? Первый штраф за курение на балконе выписали в России
7 октября, 19:11
85765790
Обсудить 13
Олег СалагайМоскваРоссияМинистерство здравоохранения РФОбщество
Популярные комментарии
Всё отлично, но борьба с курением как-то становится похожа больше на борьбу с курящими.
14 октября, 14:23
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