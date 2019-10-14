Российско-арабский сверхзвуковой бизнес-джет может появиться в 2027 году

АБУ-ДАБИ, 14 окт - РИА Новости. Демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, сам самолет – в 2027 году, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 миллионов долларов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В 2027 году, например", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда может появиться такой совместный самолет.

"Для того, что реализовать этап до демонстратора, это стоит примерно 100 миллионов долларов. Если демонстратор полетит в 2023 году, мы должны потратить 6 с чем-то миллиардов рублей, сами или совместно", - рассказал Мантуров.

Он отметил, что интерес к инвестициям в проект высказали Саудовская Аравия и ОАЭ. Кроме того, Эмираты являются потенциальным рынком для нового самолета.

"Альтернатив сегодня нету, которые завтра можно пойти и купить. Сегодня тем более, а завтра тоже не купишь. Поэтому это также развитие собственных компетенций высокотехнологичных в Эмиратах... Нам инвестиции нужны? Нужны. Значит, взамен этого мы должны развить компетенции. Это не будет глобальная компетенция, которая завтра позволит производить все под ключ, разрабатывать и двигаться дальше... Основное - это инвестиции, рынок и в технологическом плане, если уж справедливости ради говорить, то у них шикарный композитный завод", - сказал Мантуров.