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РИА Новости

Российско-арабский сверхзвуковой бизнес-джет может появиться в 2027 году

13:03 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 14 окт - РИА Новости. Демонстратор российско-арабского сверхзвукового бизнес-джета может появиться в 2023 году, сам самолет – в 2027 году,  инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 миллионов долларов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В 2027 году, например", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда может появиться такой совместный самолет.
"Для того, что реализовать этап до демонстратора, это стоит примерно 100 миллионов долларов. Если демонстратор полетит в 2023 году, мы должны потратить 6 с чем-то миллиардов рублей, сами или совместно", - рассказал Мантуров.
Он отметил, что интерес к инвестициям в проект высказали Саудовская Аравия и ОАЭ. Кроме того, Эмираты являются потенциальным рынком для нового самолета.
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"Альтернатив сегодня нету, которые завтра можно пойти и купить. Сегодня тем более, а завтра тоже не купишь. Поэтому это также развитие собственных компетенций высокотехнологичных в Эмиратах... Нам инвестиции нужны? Нужны. Значит, взамен этого мы должны развить компетенции. Это не будет глобальная компетенция, которая завтра позволит производить все под ключ, разрабатывать и двигаться дальше... Основное - это инвестиции, рынок и в технологическом плане, если уж справедливости ради говорить, то у них шикарный композитный завод", - сказал Мантуров.
"Там другая физика работает: при пересечении происходит звуковой барьер. Это основная проблема, с которой все борются и пытаются найти решение. Мы посчитали, что это возможно преодолеть, если мы вываливаемся за 18 км и там переходим на сверхзвуковой режим. По сути, это будет соответствовать децибелам традиционного самолета, который летит на высоте 1 км", - сказал он, добавив, что самолету еще нужно пройти международную сертификацию в требованиях по допуску в части шума.
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Денис МантуровСаудовская АравияРоссияЭкономика
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