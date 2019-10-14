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РИА Новости
Культура

Black Eyed Peas и Джей Бальвин выпустили трек для "Плохих парней навсегда"

14:56 14.10.2019
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Обладатели премии "Грэмми" группа Black Eyed Peas и певец в стиле реггетон Джей Бальвин выпустили песню Ritmo, которая вошла в саундтрек фильма "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом, сообщает пресс-служба проекта.
"Я очень хотел переосмыслить песню The Rhythm of the Night группы Corona и добавить ей минималистичное настроение регги", — приводит пресс-служба цитату лидера Black Eyed Peas Уильяма Адамса.
В ленте "Плохие парни навсегда" помимо Уилла Смита снялись Мартин Лоуренс ("Плохие парни"), Ванесса Энн Хадженс ("Полярный"), Александр Людвиг ("Голодные игры"), Ники Джем, Джо Пантольяно ("Беглец", "Помни").
Фильм выходит в прокат в России 23 января 2020 года.
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