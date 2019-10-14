Black Eyed Peas и Джей Бальвин выпустили трек для "Плохих парней навсегда"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Обладатели премии "Грэмми" группа Black Eyed Peas и певец в стиле реггетон Джей Бальвин выпустили песню Ritmo, которая вошла в саундтрек фильма "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом, сообщает пресс-служба проекта.

"Я очень хотел переосмыслить песню The Rhythm of the Night группы Corona и добавить ей минималистичное настроение регги", — приводит пресс-служба цитату лидера Black Eyed Peas Уильяма Адамса.

В ленте "Плохие парни навсегда" помимо Уилла Смита снялись Мартин Лоуренс ("Плохие парни"), Ванесса Энн Хадженс ("Полярный"), Александр Людвиг ("Голодные игры"), Ники Джем, Джо Пантольяно ("Беглец", "Помни").