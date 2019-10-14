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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мэр Екатеринбурга заявил, что опрос по храму прошел без нарушений

12:59 14.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОпросный лист по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Опросный лист по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Нарушений в ходе опроса о месте возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге не зафиксировали, сообщил журналистам мэр города Александр Высокинский.
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В воскресенье в Екатеринбурге прошел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступали представители РПЦ, и набережная за Макаровским мостом. По данным горизбиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка горожан составила 8,98%, всего проголосовали 97 тысяч 472 человека. Согласно окончательным итогам, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса, за площадку за Макаровским мостом - 39,49%, в то же время 2,85% опросных листов признаны недействительными.
"Отрадно говорить, что с этой работой мы справились. Опрос легитимен, нарушений нет, итоги подведены", - сказал Высокинский журналистам.
Он добавил, что власти ожидали явку до 200 тысяч человек. "Бюллетени у нас были заготовлены. Мы, к сожалению, были вынуждены уничтожить 100 тысяч бюллетеней. Но в целом мы написали новую историю города. Написали ее вместе с горожанами. Конечно, мы будем совершенствовать этот механизм. Конечно, мы пойдем дальше. Но сегодня мы сделали большой первый шаг. Мы завершили достаточно долгие обсуждения в течение 10 лет по кафедральному собору святой Екатерины. Мы нашли инструментарий, каким образом можно достаточно быстро делать прямой срез мнения населения", - сказал Высокинский журналистам.
Председатель избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин подтвердил, что нарушений в ходе опроса не зарегистрировано. "Подтвержденных нарушений не было. У нас было некоторое недопонимание со стороны тех граждан, которые имели намерение принять участие в опросе, но не могли сделать это в связи с ограничениями, установленными законом: проживание за пределами Екатеринбурга, отсутствие постоянной регистрации в Екатеринбурге, иностранное гражданство. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления горожан, таких нарушений отмечено не было", - сообщил Антошин журналистам.
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
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В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере на берегу пруда в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.
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Религия и мировоззрениеАлександр ВысокинскийНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕкатеринбургОбщество
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