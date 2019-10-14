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РИА Новости

На станции метро "Выставочная" в Москве зафиксировали возгорание

12:58 14.10.2019 (обновлено: 13:02 14.10.2019)
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© РИА Новости / Иван Макеев / Перейти в фотобанкСтанция "Деловой центр" переименована в "Выставочную".
Станция Деловой центр переименована в Выставочную.
© РИА Новости / Иван Макеев
Перейти в фотобанк
Станция "Деловой центр" переименована в "Выставочную".. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В подсобном помещении загорелись мебель и личные вещи", - сказал собеседник агентства.
Станция метро Гостиный двор в Петербурге
2 июня 2015, 11:21РИА Новости
Станция метро "Гостиный двор" в Петербурге закрыта из-за возгоранияПредставитель городского метрополитена сообщил о том, что станция была закрыта на вход и на выход после того, как в 10.50 стало известно о возгорании в подплатформенном помещении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о задымлении на станции метро "Выставочная" поступило в 12.15.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило незначительное загорание в подсобном помещении на минус первом этаже. Загорание локализовано", - сказал собеседник агентства, добавив, что станция закрыта на вход.
Станция московского метро "Выставочная" временно закрыта для входа пассажиров, рекомендуется пользоваться другими станциями, сообщается на официальной странице Московского метрополитена в Twitter.
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