На станции метро "Выставочная" в Москве зафиксировали возгорание

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В подсобном помещении загорелись мебель и личные вещи", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о задымлении на станции метро "Выставочная" поступило в 12.15.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило незначительное загорание в подсобном помещении на минус первом этаже. Загорание локализовано", - сказал собеседник агентства, добавив, что станция закрыта на вход.
Станция московского метро "Выставочная" временно закрыта для входа пассажиров, рекомендуется пользоваться другими станциями, сообщается на официальной странице Московского метрополитена в Twitter.
На «Выставочной» произошло возгорание в служебном помещении (за пределами пассажирской зоны), которое было оперативно локализовано. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. После проветривания станции поезда вновь начнут останавливаться на «Выставочной».— Московское метро (@MetroOperativno) October 14, 2019