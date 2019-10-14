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РИА Новости

Суд подтвердил окончание банкротства предлагавшего меньше питаться депутата

12:54 14.10.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) оставил в силе судебные акты двух инстанций о завершении процедуры банкротства екатеринбургского депутата Ильи Гаффнера, который в 2015 году прославился скандальным заявлением, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационные жалобы Гаффнера и его основного кредитора Россельхозбанка (РСХБ) на определение арбитражного суда Свердловской области и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Свердловский арбитражный суд в мае завершил процедуру реализации имущества Гаффнера, но не освободил его от обязательств перед кредиторами.
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В своих жалобах должник просил применить к нему правило об освобождении от обязательств, а РСХБ, которому Гаффнер должен около 160 миллионов рублей, просил продолжать банкротство и поиск имущества. По мнению банка, не изучены вопросы о наличии у должника имущества за рубежом и об элитной недвижимости в Екатеринбурге.
За время процедуры банкротства в реестр требований Гаффнера были включены требования на 169 миллионов рублей. Финансовый управляющий выявил имущество Гаффнера: два охотничьих ружья на 140 тысяч рублей (реализованы за 73 тысячи) и доли в уставном капитале юрлиц на 203,3 тысячи рублей. Должником были внесены денежные средства в сумме еще 441,3 тысячи рублей. Поступивших в конкурсную массу денег хватило только на вознаграждение управляющего должника, оплату обязательных публикаций, почтовые отправления и судебные расходы, говорилось в определении.
Суд в феврале 2016 года по заявлению РСХБ ввел процедуру реструктуризации долгов регионального депутата, включив долг перед банком в размере около 160 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Позже в реестр были включены также требования Сбербанка на 10 миллионов рублей.
Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, когда участвовал в проекте "Народный контроль" партии "Единая Россия". Жители жаловались депутату на резкий рост цен на продукты первой необходимости. Гаффнер заявил, что если россиянам не хватает денег, надо просто задуматься о собственном здоровье и, например, поменьше питаться.
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Илья ГаффнерСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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