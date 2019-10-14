Жительница Вологды умерла после операции по липосакции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за смерти 35-летней жительницы Вологды после операции по липосакции в частной клинике, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 26 сентября женщина заключила договор с частной клиникой о платной медицинской помощи, включая липосакцию, а также наблюдении после соответствующих манипуляций. После операции "по эстетическим показаниям", которая прошла в этот же день, пациентка "без наблюдения ее состояния после хирургической манипуляции в условиях стационара" была выписана для амбулаторного долечивания домой, где ее состояние ухудшилось.

"Двадцать седьмого сентября вологжанка бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии была транспортирована в больницу и госпитализирована в отделение реанимации, где 4 октября, не приходя в сознание, скончалась. Согласно данным, полученным при судебно-медицинском исследовании тела погибшей, ее смерть наступила от жировой эмболии сосудов головного мозга и легких", - говорится в сообщении регионального следственного управления.

Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителя". Максимальная санкция - лишение свободы на 6 лет.