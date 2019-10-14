Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T12:52Z
https://ria.ru/20191014/1559756005.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151448/86/1514488636_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_97f12d1be658903c4f1d4985d9e7dce6.jpg
РИА Новости

Жительница Вологды умерла после операции по липосакции

12:52 14.10.2019
4223
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги работают в операционной
Хирурги работают в операционной
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за смерти 35-летней жительницы Вологды после операции по липосакции в частной клинике, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
По версии следствия, 26 сентября женщина заключила договор с частной клиникой о платной медицинской помощи, включая липосакцию, а также наблюдении после соответствующих манипуляций. После операции "по эстетическим показаниям", которая прошла в этот же день, пациентка "без наблюдения ее состояния после хирургической манипуляции в условиях стационара" была выписана для амбулаторного долечивания домой, где ее состояние ухудшилось.
"Двадцать седьмого сентября вологжанка бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии была транспортирована в больницу и госпитализирована в отделение реанимации, где 4 октября, не приходя в сознание, скончалась. Согласно данным, полученным при судебно-медицинском исследовании тела погибшей, ее смерть наступила от жировой эмболии сосудов головного мозга и легких", - говорится в сообщении регионального следственного управления.
Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителя". Максимальная санкция - лишение свободы на 6 лет.
В операционной
25 сентября, 10:12РИА Новости
В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
Сейчас в рамках расследования устанавливаются обстоятельства гибели женщины, а также причинно-следственные связи между организацией лечебного процесса и его последствиями для пациента, информирует СУСК по Вологодской области.
0131571
Обсудить 1
Следственный комитет РФВологдаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Лента
новостей
Бык. Архивное фото
В Ленинградской области бык убил пастуха
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 14 октября 2019
Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Твери будут судить женщину, задушившую дочь и избившую сожителя
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Саратове автомобиль врезался в столб, три человека погибли
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев "не делать картинку" для российского ТВ
Помощник президента России Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния