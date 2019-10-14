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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны опровергли "доказательства" NYT ударов ВКС по больницам в САР

12:50 14.10.2019 (обновлено: 13:01 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал "доказательства" The New York Times ударов ВКС РФ по больницам в Сирии, подчеркнув, что передача координат целей пилотам не осуществляется голосом в открытом радиоэфире.
В Минобороны России опровергли утверждения издания об ударах ВКС РФ по больницам в Сирии.
"Передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. Поэтому все представленные NYT якобы "доказательства" не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны", - заявил Конашенков.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииВоздушно-космические силы РоссииИгорь КонашенковСирияРоссияВ мире
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