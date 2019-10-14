В Минобороны опровергли "доказательства" NYT ударов ВКС по больницам в САР

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал "доказательства" The New York Times ударов ВКС РФ по больницам в Сирии, подчеркнув, что передача координат целей пилотам не осуществляется голосом в открытом радиоэфире.
В Минобороны России опровергли утверждения издания об ударах ВКС РФ по больницам в Сирии.
"Передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. Поэтому все представленные NYT якобы "доказательства" не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны", - заявил Конашенков.