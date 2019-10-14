Минобороны прокомментировало статью NYT о "разбомбленном госпитале" в Сирии

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Разбомбленный госпиталь", о котором пишет "Разбомбленный госпиталь", о котором пишет The New York Times , на самом деле хорошо защищенный бункер террористов в пещере, его видели 80 журналистов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны России опровергли утверждения издания об ударах ВКС РФ по больницам в Сирии, подчеркнув, что издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб.

По словам Конашенкова, "издание NYT далеко не первое, ставшее жертвой дезинформации британских спецслужб под видом "активистов", достаточно вспомнить известный проект Bellingcat".

"Странным образом редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомблённого "госпиталя для мирных жителей" на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей", - сказал он.

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что неделю назад в находящуюся поблизости пещеру в рамках пресс-тура были привезены более 80 корреспондентов российских и зарубежных СМИ.

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