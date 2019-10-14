Минобороны прокомментировало статью NYT о "разбомбленном госпитале" в Сирии

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Разбомбленный госпиталь", о котором пишет The New York Times, на самом деле хорошо защищенный бункер террористов в пещере, его видели 80 журналистов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны России опровергли утверждения издания об ударах ВКС РФ по больницам в Сирии, подчеркнув, что издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб.
По словам Конашенкова, "издание NYT далеко не первое, ставшее жертвой дезинформации британских спецслужб под видом "активистов", достаточно вспомнить известный проект Bellingcat".
"Странным образом редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомблённого "госпиталя для мирных жителей" на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей", - сказал он.
Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что неделю назад в находящуюся поблизости пещеру в рамках пресс-тура были привезены более 80 корреспондентов российских и зарубежных СМИ.
© Фото : Минобороны РФПредставители прессы в бункер террористов в пещере
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Представители прессы в бункер террористов в пещере
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФПредставители прессы в бункер террористов в пещере
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Представители прессы в бункер террористов в пещере
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФПредставители прессы в бункер террористов в пещере
3 из 5
Представители прессы в бункер террористов в пещере
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФПредставители прессы в бункер террористов в пещере
4 из 5
Представители прессы в бункер террористов в пещере
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФПредставители прессы в бункер террористов в пещере
5 из 5
Представители прессы в бункер террористов в пещере
© Фото : Минобороны РФ
1 из 5
Представители прессы в бункер террористов в пещере
© Фото : Минобороны РФ
2 из 5
Представители прессы в бункер террористов в пещере
© Фото : Минобороны РФ
3 из 5
Представители прессы в бункер террористов в пещере
© Фото : Минобороны РФ
4 из 5
Представители прессы в бункер террористов в пещере
© Фото : Минобороны РФ
5 из 5
Представители прессы в бункер террористов в пещере
© Фото : Минобороны РФ
"Они своими глазами увидели, что в действительности находится в подобных пещерах, а точнее в хорошо защищённых бункерах террористов: огромные запасы оружия и боеприпасов, включая западного производства, тюрьмы, ниши для укрытия танков, противогазы, продовольствие и санитарные принадлежности. По странному совпадению, материал в NYT появился сразу после появления в глобальных западных СМИ разоблачительных материалов о реальном предназначении пещер террористов в Идлибе", - добавил он.