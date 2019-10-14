Джонни Депп снимает запреты в трейлере "Во все тяжкое"

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В Сеть выложили дублированный трейлер комедии "Во все тяжкое" с Джонни Деппом в главной роли.

Ричард (Депп) — преподаватель литературы в колледже. Врачи ставят ему смертельный диагноз, и он решает жить на полную катушку, сняв все правила и запреты.

"Съемки в этом фильме напомнили мне, что при любых обстоятельствах нужно жить полной жизнью и никогда не отчаиваться. Посмотрев картину, вы поймете, что жизнь — это очень дорогой подарок", — приводит слова актера пресс-служба компании-прокатчика.

Режиссером проекта стал Уэйн Робертс.