Глава Роспотребнадзора рассказала, как не заболеть осенью

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам сделать прививки от гриппа, а также больше заниматься спортом и находиться на открытом воздухе, чтобы не заболеть осенью.
Попова также напомнила, что с конца XX века, когда впервые начали делать прививки против гриппа, заболеваемость им снизилась почти в 200 раз.
Как подчеркнула глава ведомства, уже фиксируется подъем заболеваний негриппозного характера, вирус гриппа пока еще не пришел.
Предварительно стоит пересмотреть аптечку, "чтобы не было ничего лишнего", а также запастись масками и средствами для дезинфекции, добавила Попова.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что с начала осени привито от гриппа более 30 миллионов россиян (20,7 процента от численности населения).
По данным ведомства, в России фиксируется низкая заболеваемость, незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано только в Башкирии и Смоленске.
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