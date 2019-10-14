Глава Роспотребнадзора рассказала, как не заболеть осенью

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам сделать прививки от гриппа, а также больше заниматься спортом и находиться на открытом воздухе, чтобы не заболеть осенью.

Попова также напомнила, что с конца XX века, когда впервые начали делать прививки против гриппа, заболеваемость им снизилась почти в 200 раз.

Как подчеркнула глава ведомства, уже фиксируется подъем заболеваний негриппозного характера, вирус гриппа пока еще не пришел.

Предварительно стоит пересмотреть аптечку, "чтобы не было ничего лишнего", а также запастись масками и средствами для дезинфекции, добавила Попова.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что с начала осени привито от гриппа более 30 миллионов россиян (20,7 процента от численности населения).