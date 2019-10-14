В Екатеринбурге после опроса подготовят дорожную карту строительства храма

Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе. Архивное фото

Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Консультации о храме святой Екатерины, в ходе которых разработают дорожную карту проекта, состоятся в ближайшее время в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

В воскресенье в Екатеринбурге прошел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. По данным горизбиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка горожан составила 8,98%, всего проголосовали 97 тысяч 472 человека. Согласно окончательным итогам, которые озвучил избирком, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса, за площадку за Макаровским мостом - 39,49%, 2,85% опросных листов признаны недействительными.

"В ближайшее время пройдут консультации с участием руководства города, области и Екатеринбургской епархии, в ходе которых будет разработана дорожная карта проекта", - сказал Андреев.

Он поблагодарил всех участников опроса. "Искренне надеемся, что поставлена финальная точка в этой многолетней истории, и строительство храма, который станет не только духовной, но и культурной доминантой, достойной нашего прекрасного города, скоро начнется", - отметил директор фонда святой Екатерины.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере на берегу пруда в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.