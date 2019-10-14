Учения ядерных сил не направлены против других стран, заявили в Минобороны

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Учения стратегических ядерных сил носят оборонительный характер и не направлены против других государств, заявил в понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.

Ранее сообщалось, что учения, в ходе которых будут выполнены 16 пусков крылатых и баллистических ракет, пройдут с 15 по 17 октября.

"Стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" направлено на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии. ... Хотел бы особо подчеркнуть, что сценарий учения не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран", - сказал Ильин.

Он подчеркнул, что учения носят плановый, сугубо оборонительный характер и имеют целью обучение войск действиям при реализации мероприятий сдерживания вероятного противника, получение ВС РФ практики в отработке новых способов применения сил и средств, организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению.