Лауреат Нобелевской премии мира примет участие в саммите Россия — Африка

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, которому ранее была присуждена Нобелевская премия мира, примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, у него запланированы встречи с представителями российских властей, сообщили РИА Новости в посольстве африканской республики в РФ.

В пятницу Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.

"В саммите в Сочи примет участие премьер-министр Эфиопии, у него запланированы встречи с представителями российских властей. Он посетит Сочи, посещение Москвы не планируется", - отметили в дипмиссии.

Ранее в интервью РИА Новости глава МИД Эфиопии Геду Андаргачеу сообщал, что Эфиопия на саммите Россия- Африка в Сочи будет представлена на высшем правительственном уровне. При этом он отмечал, что премьер-министр страны "в ближайшее время" приедет в Россию.