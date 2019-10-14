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РИА Новости

Лауреат Нобелевской премии мира примет участие в саммите Россия — Африка

12:36 14.10.2019
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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah/File PhotoПремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, которому ранее была присуждена Нобелевская премия мира, примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, у него запланированы встречи с представителями российских властей, сообщили РИА Новости в посольстве африканской республики в РФ.
В пятницу Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.
"В саммите в Сочи примет участие премьер-министр Эфиопии, у него запланированы встречи с представителями российских властей. Он посетит Сочи, посещение Москвы не планируется", - отметили в дипмиссии.
Ранее в интервью РИА Новости глава МИД Эфиопии Геду Андаргачеу сообщал, что Эфиопия на саммите Россия- Африка в Сочи будет представлена на высшем правительственном уровне. При этом он отмечал, что премьер-министр страны "в ближайшее время" приедет в Россию.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
11 октября, 18:49РИА Новости
В СПЧ оценили присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии
Первый саммит Россия - Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители более 50 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие.
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Нобелевская премияНобелевская премия мираМИД ЭфиопииАфрикаСочиРоссияЭфиопияВ мире
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