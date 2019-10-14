Дноуглубительные работы на реке Лена завершат в районе Якутска к 18 октября

ЯКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Работы по углублению дна на реке Лена завершатся в районе Якутска к 18 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В городе Якутске и поселке Жатай из-за обмеления реки Лена был объявлен режим ЧС. Власти отметили, что ситуация не повлияла на завоз грузов и нефтепродуктов для топливных компаний. Проведены дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы и прорези в районе водозаборных и водоочистных сооружений АО "Водоканал". По мнению экспертов Гидрометцентра РФ, падение уровня воды в Лене связано с малоснежной зимой и долгим антициклоном, который стоял над регионом этим летом.
"Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ по РС(Я) в полном объеме завершила дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы, 18 октября закончатся дноуглубительные работы в районе Якутска", - рассказали в пресс-службе.
По словам замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Эдуарда Пихтина, перевозка топлива идет без сбоев.
"Нам предстоит разработать водоподводящие прорези на реке Лене в целях стабильного обеспечения водой населения города", - прокомментировал он.