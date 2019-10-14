Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T12:36Z
https://ria.ru/20191014/1559754862.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149771/81/1497718193_0:76:1500:920_1036x0_80_0_0_c456102eca84e250d13ca81f23c172f2.jpg
РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Дноуглубительные работы на реке Лена завершат в районе Якутска к 18 октября

12:36 14.10.2019
71
© РИА Новости / Руслан КривобокРека Лена
Река Лена
© РИА Новости / Руслан Кривобок
ЯКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Работы по углублению дна на реке Лена завершатся в районе Якутска к 18 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В городе Якутске и поселке Жатай из-за обмеления реки Лена был объявлен режим ЧС. Власти отметили, что ситуация не повлияла на завоз грузов и нефтепродуктов для топливных компаний. Проведены дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы и прорези в районе водозаборных и водоочистных сооружений АО "Водоканал". По мнению экспертов Гидрометцентра РФ, падение уровня воды в Лене связано с малоснежной зимой и долгим антициклоном, который стоял над регионом этим летом.

"Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ по РС(Я) в полном объеме завершила дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы, 18 октября закончатся дноуглубительные работы в районе Якутска", - рассказали в пресс-службе.

По словам замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Эдуарда Пихтина, перевозка топлива идет без сбоев.
"Нам предстоит разработать водоподводящие прорези на реке Лене в целях стабильного обеспечения водой населения города", - прокомментировал он.
000000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)РоссияОбщество
Рекомендуем
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Башкирский завод снизил нагрузку на очистные сооружения после ЧП
РИА
Новости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Первый лагерь для эколонтеров появится в 2020 году в Линдуловской роще
Кошка породы британская на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
Приручить эльфа: выставка кошек в Москве
Виды Куршской Косы в Калининградской области
Минприроды вложит полмиллиарда рублей в развитие национальных парков России
Лента
новостей
Борщевик
Итоги по борьбе с борщевиком в Подмосковье подведут 15 октября
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна Хагибис в Японии
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна "Хагибис" в Японии
Лис на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника
На Камчатке опубликовали фотографии зверей, меняющих шубы к зиме
Мэр Керчи Сергей Бороздин
Сергей Бороздин: погибшие в Керчи дети останутся в памяти навсегда
На пользу людям: пенсионер Николай Трофимов построил пешеходный мост
На пользу людям: пенсионер Николай Трофимов построил пешеходный мост
Директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома
Леонид Кострома: офсетные контракты – выигрыш для Москвы и для бизнеса
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
Биография Валерия Бганбы
Павлин в зоопарке в Германии
В британской деревне жители борются с нашествием павлинов
Первый подмосковный экофестиваль в парке Лосиный остров
В парке "Лосиный остров" прошел первый подмосковный экофестиваль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния