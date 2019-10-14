Дноуглубительные работы на реке Лена завершат в районе Якутска к 18 октября

В городе Якутске и поселке Жатай из-за обмеления реки Лена был объявлен режим ЧС. Власти отметили, что ситуация не повлияла на завоз грузов и нефтепродуктов для топливных компаний. Проведены дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы и прорези в районе водозаборных и водоочистных сооружений АО "Водоканал". По мнению экспертов Гидрометцентра РФ, падение уровня воды в Лене связано с малоснежной зимой и долгим антициклоном, который стоял над регионом этим летом.