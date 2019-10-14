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РИА Новости

Учения ядерных сил "Гром-2019" пройдут только на российских полигонах

12:35 14.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчения "Гром"
Учения Гром
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Учения "Гром". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Учения стратегических ядерных сил "Гром-2019" пройдут только на российских полигонах, иностранные контингенты к учениям не привлекаются, заявил в понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.
Ранее сообщалось, что учения, в ходе которых будут выполнены 16 пусков крылатых и баллистических ракет, пройдут с 15 по 17 октября.
"Хотел подчеркнуть, что все районы учений расположены исключительно на территории Российской Федерации. Иностранные контингенты к учениям не привлекаются", - сказал Ильин.
Он рассказал, что в учениях будут задействованы соединения и воинские части РВСН, командований дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота.
"Также будут привлекаться силы и средства обеспечения действий группировок стратегических сил сдерживания. В центральных органах военного управления для участия в учении будут сформированы оперативные группы", - сообщил генерал.
Учения Гром
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По его словам, в ходе отработки учебных эпизодов будут отрабатываться задачи развертывания группировок стратегических сил, подготовки их к применению высокоточного оружия большой дальности, всестороннего обеспечения боевых действий в районах применения войск.
"При отработке мероприятий всестороннего обеспечения предусматриваются практические действия войск по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности противника, усилению охраны и обороны военных объектов", - добавил Ильин.
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