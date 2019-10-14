Учения ядерных сил "Гром-2019" пройдут только на российских полигонах

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Учения стратегических ядерных сил "Гром-2019" пройдут только на российских полигонах, иностранные контингенты к учениям не привлекаются, заявил в понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.

Ранее сообщалось, что учения, в ходе которых будут выполнены 16 пусков крылатых и баллистических ракет, пройдут с 15 по 17 октября.

"Хотел подчеркнуть, что все районы учений расположены исключительно на территории Российской Федерации. Иностранные контингенты к учениям не привлекаются", - сказал Ильин.

Он рассказал, что в учениях будут задействованы соединения и воинские части РВСН, командований дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота.

"Также будут привлекаться силы и средства обеспечения действий группировок стратегических сил сдерживания. В центральных органах военного управления для участия в учении будут сформированы оперативные группы", - сообщил генерал.

По его словам, в ходе отработки учебных эпизодов будут отрабатываться задачи развертывания группировок стратегических сил, подготовки их к применению высокоточного оружия большой дальности, всестороннего обеспечения боевых действий в районах применения войск.