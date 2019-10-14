Житель Нижегородской области похитил юношу, которого принял за наркодилера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Жителя города Бор Нижегородской области арестовали по делу о похищении молодого человека, которого он заподозрил в распространении наркотиков и затащил в погреб, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 4 октября в поселке Неклюдово города Бор Нижегородской области местный житель напал на 19-летнего потерпевшего, избил его, посадил в машину и вывез в один из сараев поселка, поместив его в погреб. Только на следующий день потерпевшему удалось выбраться из сарая и обратиться за помощью к местным жителям, которые вызвали медиков и правоохранителей.

"Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Как установили следователи СК, потерпевший – житель Республики Марий Эл, в Борском районе находился проездом, возвращаясь домой.