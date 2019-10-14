Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T12:35Z
https://ria.ru/20191014/1559754716.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/96488/28/964882866_0:0:3140:1767_1036x0_80_0_0_5889f0c1c977f5e71c185612af6b2e94.jpg
РИА Новости

Житель Нижегородской области похитил юношу, которого принял за наркодилера

12:35 14.10.2019
235
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Жителя города Бор Нижегородской области арестовали по делу о похищении молодого человека, которого он заподозрил в распространении наркотиков и затащил в погреб, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, 4 октября в поселке Неклюдово города Бор Нижегородской области местный житель напал на 19-летнего потерпевшего, избил его, посадил в машину и вывез в один из сараев поселка, поместив его в погреб. Только на следующий день потерпевшему удалось выбраться из сарая и обратиться за помощью к местным жителям, которые вызвали медиков и правоохранителей.
Сотрудник полиции на месте преступления
1 октября, 17:12Радио Sputnik
Мужчина в Ленинградской области похитил школьницу и удерживал ее в лесу
"Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как установили следователи СК, потерпевший – житель Республики Марий Эл, в Борском районе находился проездом, возвращаясь домой.
"Подозреваемый предположил, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Это и послужило мотивом преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается", - подчеркивается в сообщении.
Прокуратура
4 октября, 14:28РИА Новости
В Воронеже осудили участников банды похитителей людей
342070
Обсудить 0
Следственный комитет РФНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Перми осудили участников банды телефонных мошенников
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Твери будут судить женщину, задушившую дочь и избившую сожителя
Бык. Архивное фото
В Ленинградской области бык убил пастуха
Представители прессы в бункер террористов в пещере
Минобороны прокомментировало статью NYT о "разбомбленном госпитале" в Сирии
Лента
новостей
Дверь зала судебных заседаний
Суд подтвердил окончание банкротства предлагавшего меньше питаться депутата
Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов в суде
Мосгорсуд признал законным арест замглавы департамента Минкультуры Мосолова
Сотрудница открывшегося отделения Почты России нового формата в Академическом микрорайоне Екатеринбурга
Под Калининградом полицейские уличили работников почты в мошенничестве
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ленобласти посетитель кафе зарезал мужчину и скрылся
Прокуратура
В Архангельской области осудили мужчину, изуродовавшего лицо ребенка
Кассир в супермаркете
Greenpeace призвала российские супермаркеты отказаться от подарков на кассе
Полиция
В Нижегородской области неизвестные взорвали банкомат
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Калининградец перевозил в своем теле почти 80 свертков с наркотиками
Стетоскоп
Студентов медвузов будут обучать технологическому предпринимательству
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния