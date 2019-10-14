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РИА Новости

Глава Роспотребнадзора рассказала, как часто россияне болеют корью

12:34 14.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ситуация по заболеваемости корью в России в разы лучше, чем в странах Европы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если сравнивать с европейскими государствами, если сравнивать с мировой ситуацией в части эпидемиологии. Я хочу сказать, что мы в разы меньше, реже... болеем корью", - сказала Попова журналистам.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
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По ее словам, в прошлом году заболеваемость корью в РФ составила 17 случаев на миллион, а в развитых европейских странах – от 200 до 400 случаев на миллион.
Говоря о коклюше, она отметила, что в РФ заболеваемость также ниже, чем в ряде европейских стран, более чем в 30 раз. "То же самое по дифтерии. У нас нет дифтерии, у нас нет случаев. Это единицы, если откуда-то завезенные случаи дифтерии", - добавила Попова.
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Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорОбщество
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