Глава Роспотребнадзора рассказала, как часто россияне болеют корью

"Если сравнивать с европейскими государствами, если сравнивать с мировой ситуацией в части эпидемиологии. Я хочу сказать, что мы в разы меньше, реже... болеем корью", - сказала Попова журналистам.

По ее словам, в прошлом году заболеваемость корью в РФ составила 17 случаев на миллион, а в развитых европейских странах – от 200 до 400 случаев на миллион.

Говоря о коклюше, она отметила, что в РФ заболеваемость также ниже, чем в ряде европейских стран, более чем в 30 раз. "То же самое по дифтерии. У нас нет дифтерии, у нас нет случаев. Это единицы, если откуда-то завезенные случаи дифтерии", - добавила Попова.