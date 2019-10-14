Россияне мало знают о доступности услуг нотариусов, заявила Москалькова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Граждане часто не осведомлены о возможностях получить нотариальную помощь бесплатно или со скидкой, правовое просвещение - общая задача профессионального сообщества, парламентариев и омбудсмена, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Очень важны два качества для нотариата: профессионализм и доступность. Сегодня для доступности многое сделано, но мало кто об этом знает, я это вижу по своему приему граждан. (...) Это ставит вопрос о том, что правовое просвещение - это наша общая задача: и Федеральной нотариальной палаты, и корпуса депутатского и сенаторского, и уполномоченного по правам человека", - заявила омбудсмен на заседании круглого стола "Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, ответственности и финансового обеспечения деятельности нотариусов" в Совете Федерации.
Москалькова сообщила, что за три года получила 75 жалоб на действия нотариусов.
"Ко мне как к уполномоченному поступило за три года 75 жалоб на действия нотариусов. Поскольку это не в моей сфере, я отправляла их на проверку в прокуратуру, и большая часть их не подтвердилась", - сказала она.
Больше всего граждане беспокоятся о цене нотариальных услуг, подчеркнула омбудсмен.
"Сегодня очень важно, что прозрачно и цельно обсуждается этот вопрос о методике, о дальнейшей перспективе, и мы заинтересованы в том, чтобы люди получили дополнительные гарантии, но могли бы этими гарантиями воспользоваться при своем материальном положении", - пояснила она.