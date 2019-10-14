Россияне мало знают о доступности услуг нотариусов, заявила Москалькова

"Очень важны два качества для нотариата: профессионализм и доступность. Сегодня для доступности многое сделано, но мало кто об этом знает, я это вижу по своему приему граждан. (...) Это ставит вопрос о том, что правовое просвещение - это наша общая задача: и Федеральной нотариальной палаты, и корпуса депутатского и сенаторского, и уполномоченного по правам человека", - заявила омбудсмен на заседании круглого стола "Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, ответственности и финансового обеспечения деятельности нотариусов" в Совете Федерации.