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РИА Новости

Россияне мало знают о доступности услуг нотариусов, заявила Москалькова

12:32 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Граждане часто не осведомлены о возможностях получить нотариальную помощь бесплатно или со скидкой, правовое просвещение - общая задача профессионального сообщества, парламентариев и омбудсмена, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Очень важны два качества для нотариата: профессионализм и доступность. Сегодня для доступности многое сделано, но мало кто об этом знает, я это вижу по своему приему граждан. (...) Это ставит вопрос о том, что правовое просвещение - это наша общая задача: и Федеральной нотариальной палаты, и корпуса депутатского и сенаторского, и уполномоченного по правам человека", - заявила омбудсмен на заседании круглого стола "Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, ответственности и финансового обеспечения деятельности нотариусов" в Совете Федерации.
Москалькова сообщила, что за три года получила 75 жалоб на действия нотариусов.
"Ко мне как к уполномоченному поступило за три года 75 жалоб на действия нотариусов. Поскольку это не в моей сфере, я отправляла их на проверку в прокуратуру, и большая часть их не подтвердилась", - сказала она.
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Больше всего граждане беспокоятся о цене нотариальных услуг, подчеркнула омбудсмен.
"Сегодня очень важно, что прозрачно и цельно обсуждается этот вопрос о методике, о дальнейшей перспективе, и мы заинтересованы в том, чтобы люди получили дополнительные гарантии, но могли бы этими гарантиями воспользоваться при своем материальном положении", - пояснила она.
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Татьяна МоскальковаСовет Федерации РФРоссияОбщество
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