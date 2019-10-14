В Минобороны опровергли утверждения NYT об ударах ВКС по больницам в Сирии

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков опроверг публикацию Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков опроверг публикацию The New York Times об ударах российских ВКС по больницам в Сирии.

Как он отметил, в ведомстве сожалеют, что "серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб".

© Фото : Минобороны РФ Представители прессы в бункере террористов в пещере © Фото : Минобороны РФ Представители прессы в бункере террористов в пещере

Конашенков подчеркнул, что, вопреки представлениям журналистов, реальный уровень жизни сирийцев в зоне деэскалации Идлиб, находящейся под контролем террористов "Джебхат ан-Нусры"*, совершенно иной.

По его словам, современные гаджеты, в частности, сканеры радиоэфира, ноутбуки в защищенном исполнении с подключением к интернету, — для мирных жителей недоступны. Конашенков подчеркнул, что вместо этого сирийцы вынуждены выживать под гнетом террористов. При этом продемонстрированная в видеозаписи дорогостоящая аппаратура и специализированный софт является разведывательно-боевым приложением так называемой системы "оповещения населения об авиаударах". Она основана на разработках американской компании Hala Systems, рассказал представитель Минобороны.

Он добавил, что развертывание такой системы и сопряжение всех наблюдательных постов в провинции Идлиб происходило под контролем специалистов британской военной разведки с августа 2016 года. Конашенков отметил, что все посты развернуты и эксплуатируются подразделениями "дискредитировавших себя псевдоспасателей из "Белых касок", которых финансируют из британского бюджета.

© Фото : Минобороны РФ Представители прессы в бункере террористов в пещере © Фото : Минобороны РФ Представители прессы в бункере террористов в пещере

Представитель Минобороны также обратил внимание на детали, которые указывают на постановочность видео. Так, по его словам, координаты целей пилотам никогда не передают голосом в открытом радиоэфире.

"Поэтому все представленные NYT якобы "доказательства" не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны", — заявил генерал-майор.

Он подчеркнул, что "разбомбленный госпиталь", о котором пишет американская газета, на самом деле хорошо защищенный бункер террористов в пещере, в том районе неделю назад побывали более 80 журналистов российских и зарубежных СМИ.

Корреспонденты лично убедились, что в подобных пещерах на самом деле находятся огромные запасы оружия и боеприпасов, в том числе и западного производства, отметил Конашенков. Он добавил, что террористы устраивают в таких местах тюрьмы, ниши для укрытия танков, склады продовольствия и санитарных принадлежностей и противогазов.

"По странному совпадению, материал в NYT появился сразу после появления в глобальных западных СМИ разоблачительных материалов о реальном предназначении пещер террористов в Идлибе", — заключил Конашенков.