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РИА Новости

На учениях ядерных сил "Гром" отработают новые способы управления войсками

12:31 14.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчения "Гром"
Учения Гром
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Учения "Гром". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые способы управления войсками отработают на учениях стратегических ядерных сил РФ "Гром-2019", по замыслу которых военным надо будет отразить угрозу суверенитету и территориальной целостности государства, сообщил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.
"Замыслом учений предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ РФ происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства", - рассказал Ильин.
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"В ходе решения учебных задач будут отрабатываться новые способы управления соединениями и воинскими частями в современных условиях их применения", - подчеркнул генерал.
По его словам, также в ходе учений планируется продолжить совершенствование навыков работы руководящего состава по организации управления войсками и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника.
"По итогам учения всем войскам и силам, привлекаемым мероприятию, будут выставлены оценки по их готовности решать задачи по предназначению", - добавил Ильин.
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