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РИА Новости

ФАС получила новое ходатайство от "Яндекс.Такси"

12:29 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЯндекс Такси
Яндекс Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Яндекс Такси. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила новое ходатайство от "Яндекс.Такси" по покупке активов компании "Везет", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Ходатайство по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет" поступило и будет рассмотрено в установленные законом сроки, в течение месяца с правом продления на два", - сообщили в ФАС.
"Яндекс" в минувшую пятницу сообщил, что отозвал предыдущее ходатайство и подал новое в связи с изменением структуры сделки. Как поясняли в компании, в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".
"Яндекс.Такси" 15 июля объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за три года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что не в восторге от этой сделки. По его словам, она может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка, а если доля будет от 35% до 50%, то возможно предписание.
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве
2 октября, 15:56РИА Новости
ФАС завершила анализ сделки "Яндекс.Такси" и "Везет"
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ФАСЯндекс.ТаксиЯндексИгорь АртемьевРоссияЭкономика
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