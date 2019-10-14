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РИА Новости

Саудовская SALIC хочет инвестировать в российские сельхозпроекты

12:27 14.10.2019
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© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) рассматривает возможность инвестирования в российские сельхозпроекты в районе Черного моря, заявил управляющий директор SALIC Халед Аль Абуди.
"Мы считаем, что район черноморского побережья России очень важный регион, и мы хотим инвестировать там", - сказал он, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме.
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"Россия экспортирует зерно в Саудовскую Аравию, особенно ячмень, и мы думаем и о том, что российская пшеница тоже будет поставляться в Саудовскую Аравию", - добавил Халед Аль Абуди.
РФПИ, Главное инвестиционное управление Саудовской Аравии (SAGIA) и Саудовский центр международных стратегических партнерств (SCISP) в понедельник проводят Российско-саудовский инвестиционный форум на полях государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
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