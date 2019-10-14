Саудовская SALIC хочет инвестировать в российские сельхозпроекты

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) рассматривает возможность инвестирования в российские сельхозпроекты в районе Черного моря, заявил управляющий директор SALIC Халед Аль Абуди.

"Мы считаем, что район черноморского побережья России очень важный регион, и мы хотим инвестировать там", - сказал он, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме.

"Россия экспортирует зерно в Саудовскую Аравию, особенно ячмень, и мы думаем и о том, что российская пшеница тоже будет поставляться в Саудовскую Аравию", - добавил Халед Аль Абуди.