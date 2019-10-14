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РИА Новости

Экс-посол Украины в США оценил публикацию диалога Зеленского с Трампом

12:26 14.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Публикация разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа уберегла украинского лидера от "еще больших проблем", поскольку расследования, в которых фигурирует Киев, для страны "очень опасны", считает бывший украинский посол в США Валерий Чалый.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
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"Я сейчас скажу немного парадоксальную вещь. Мне кажется что то, что это стало известно, наоборот, уберегло нашего президента, Украина от еще больших проблем", - отметил экс-дипломат в опубликованном в понедельник интервью изданию "Левый берег".
По его словам, Киев имеет "возможность избежать затягивания Украины в американские внутренне политические ссоры". "Те расследования, в которых фигурирует Украина, для нас очень опасны, потому что мы становимся частью внутренних противоречий внутри Соединенных Штатов", - добавил Чалый.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
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Хантер БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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