Экс-посол Украины в США оценил публикацию диалога Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

© AP Photo / Evan Vucci Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Публикация разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа уберегла украинского лидера от "еще больших проблем", поскольку расследования, в которых фигурирует Киев, для страны "очень опасны", считает бывший украинский посол в США Валерий Чалый.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

"Я сейчас скажу немного парадоксальную вещь. Мне кажется что то, что это стало известно, наоборот, уберегло нашего президента, Украина от еще больших проблем", - отметил экс-дипломат в опубликованном в понедельник интервью изданию "Левый берег".

По его словам, Киев имеет "возможность избежать затягивания Украины в американские внутренне политические ссоры". "Те расследования, в которых фигурирует Украина, для нас очень опасны, потому что мы становимся частью внутренних противоречий внутри Соединенных Штатов", - добавил Чалый.