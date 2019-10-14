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РИА Новости

Создание инфраструктуры для "цифры" обошлось в 80 миллиардов рублей

12:26 14.10.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления
© РИА Новости / Артём Коренюк
КОРОЛЕВ (Московская область), 14 окт – РИА Новости. Создание наземной инфраструктуры для перехода России на цифровое телевещание эфирных каналов потребовало 80 миллиардов рублей, сказал гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко.
"В общем и целом, если мы говорим о строительстве эфирной цифровой сети, то он обошелся государству в 43 миллиарда рублей и 39 миллиардов внебюджетных средств, то есть в районе 80 миллиардов рублей на строительство сети", - сказал глава РТРС в Центре управления полетами, где прошла церемония отключения аналогового эфирного вещания.
"Нам переход на "цифру" обошелся в семь раз меньше, чем Великобритании", - добавил Романченко, сравнивая программу со странами, которые перешли на "цифру" ранее.
По его словам, программа продолжалась 9 лет и один месяц. "Это значит, что в нашей стране каждый день в среднем вводилась в строй одна телевизионная башня и включалось три новых цифровых передатчика. Сейчас в нашей сети 5040 объектов. На них работает 10080 передатчиков. Это самая крупная телевизионная сеть в мире", - сказал он.
Он привел пример, что для строительства объектов в Забайкальском крае сотрудники РТРС проехали 1 миллион 200 тысяч километров. "Это расстояние до Луны, обратно, и ещё раз до Луны", - сказал Романченко.
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В реализации программы задействовано пять космических аппаратов. "Сейчас 100 процентов жителей нашей страны могут смотреть 20 телеканалов и 3 радиостанции в прекрасном цифровом качестве", - сказал он.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. До сегодняшнего дня на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся Российская Федерация перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
С переходом от аналогового к цифровому эфирному телевещанию зрители во всех субъектах страны получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс). Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. Третьего июня на "цифру" перешли еще 36 регионов.
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