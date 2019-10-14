Создание инфраструктуры для "цифры" обошлось в 80 миллиардов рублей

КОРОЛЕВ (Московская область), 14 окт – РИА Новости. Создание наземной инфраструктуры для перехода России на цифровое телевещание эфирных каналов потребовало 80 миллиардов рублей, сказал гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко.

"В общем и целом, если мы говорим о строительстве эфирной цифровой сети, то он обошелся государству в 43 миллиарда рублей и 39 миллиардов внебюджетных средств, то есть в районе 80 миллиардов рублей на строительство сети", - сказал глава РТРС в Центре управления полетами, где прошла церемония отключения аналогового эфирного вещания.

"Нам переход на "цифру" обошелся в семь раз меньше, чем Великобритании", - добавил Романченко, сравнивая программу со странами, которые перешли на "цифру" ранее.

По его словам, программа продолжалась 9 лет и один месяц. "Это значит, что в нашей стране каждый день в среднем вводилась в строй одна телевизионная башня и включалось три новых цифровых передатчика. Сейчас в нашей сети 5040 объектов. На них работает 10080 передатчиков. Это самая крупная телевизионная сеть в мире", - сказал он.

Он привел пример, что для строительства объектов в Забайкальском крае сотрудники РТРС проехали 1 миллион 200 тысяч километров. "Это расстояние до Луны, обратно, и ещё раз до Луны", - сказал Романченко.

В реализации программы задействовано пять космических аппаратов. "Сейчас 100 процентов жителей нашей страны могут смотреть 20 телеканалов и 3 радиостанции в прекрасном цифровом качестве", - сказал он.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. До сегодняшнего дня на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся Российская Федерация перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.