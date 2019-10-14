Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 19 нарушений, Турция - 20, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – пять, Алеппо – четыре, Латакия – семь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Алеппо – четыре, Латакия – два, Хама – восемь", - говорится в бюллетене.
В течение суток центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция в поселке Бурайка провинции Эль-Кунейтра, выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,7 тонны.