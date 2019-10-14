Синоптик назвала колебания атмосферного давления обычным явлением в Москве

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Колебания атмосферного давления в Москве синоптик назвала обычным явлением осени, изменение от суток к суткам только один раз достигнет 10 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил о резких скачках атмосферного давления в прошлые выходные, образующих так называемую барическую "пилу".

"Атмосферное давление действительно будет меняться, но никаких экстремальных колебаний у нас не ожидается... Колебание от суток к суткам только один раз достигнет 10 миллиметров ртутного столба. Поэтому не надо говорить или подтверждать термин барическая "пила" - это обычное поведение атмосферного давления в это время года", - сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что давление в понедельник находится в пределах климатической нормы - 748 миллиметров ртутного столба.

"Во вторник и в среду атмосферное давление будет чуть повыше, но оно будет меняться постепенно. В среду погоду будет определять уже область пониженного атмосферного давления - мы будем находиться вблизи центра циклона, но он не очень глубокий", - сообщила Позднякова.