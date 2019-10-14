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РИА Новости

Синоптик назвала колебания атмосферного давления обычным явлением в Москве

12:21 14.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Осень в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Колебания атмосферного давления в Москве синоптик назвала обычным явлением осени, изменение от суток к суткам только один раз достигнет 10 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил о резких скачках атмосферного давления в прошлые выходные, образующих так называемую барическую "пилу".
"Атмосферное давление действительно будет меняться, но никаких экстремальных колебаний у нас не ожидается... Колебание от суток к суткам только один раз достигнет 10 миллиметров ртутного столба. Поэтому не надо говорить или подтверждать термин барическая "пила" - это обычное поведение атмосферного давления в это время года", - сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что давление в понедельник находится в пределах климатической нормы - 748 миллиметров ртутного столба.
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"Во вторник и в среду атмосферное давление будет чуть повыше, но оно будет меняться постепенно. В среду погоду будет определять уже область пониженного атмосферного давления - мы будем находиться вблизи центра циклона, но он не очень глубокий", - сообщила Позднякова.
Также она отметила, что затем давление вновь начнет повышаться и к субботе достигнет 755 миллиметров.
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