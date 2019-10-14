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РИА Новости

В Перми осудили участников банды телефонных мошенников

12:20 14.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Суд в Перми приговорил шестерых телефонных мошенников, которые обманом вымогали у пожилых людей деньги на помощь родственникам, к лишению свободы от 1 года до 7 лет, сообщает пресс-служба ГУМВД России по краю.
По данным полиции, весной прошлого года в Перми были задержаны семь участников преступной группы, которые звонили пенсионерам на домашние телефоны и представлялись внуками или племянниками. Псевдородственники сообщали, что попали в беду и им срочно нужны средства, за которыми позже заедут их знакомые.
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По информации МВД, в ходе расследования преступления было выявлено 24 эпизода противоправной деятельности. Ущерб от действий злоумышленников составил около 900 тысяч рублей.
Как отмечают в полиции, в отношении участников банды были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), поскольку один из фигурантов вместе с братом также ограбил стоматологическую клинику на 400 тысяч рублей.
"Участники группы приговорены к реальным срокам лишения свободы от 1 года с отбыванием наказания в колонии-поселении до 7 лет колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Ранее суд приговорил организатора банды к 6 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго участника – к штрафу в 350 тысяч рублей.
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