В Перми осудили участников банды телефонных мошенников

ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Суд в Перми приговорил шестерых телефонных мошенников, которые обманом вымогали у пожилых людей деньги на помощь родственникам, к лишению свободы от 1 года до 7 лет, сообщает пресс-служба ГУМВД России по краю.

По данным полиции, весной прошлого года в Перми были задержаны семь участников преступной группы, которые звонили пенсионерам на домашние телефоны и представлялись внуками или племянниками. Псевдородственники сообщали, что попали в беду и им срочно нужны средства, за которыми позже заедут их знакомые.

По информации МВД, в ходе расследования преступления было выявлено 24 эпизода противоправной деятельности. Ущерб от действий злоумышленников составил около 900 тысяч рублей.

Как отмечают в полиции, в отношении участников банды были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), поскольку один из фигурантов вместе с братом также ограбил стоматологическую клинику на 400 тысяч рублей.

"Участники группы приговорены к реальным срокам лишения свободы от 1 года с отбыванием наказания в колонии-поселении до 7 лет колонии строгого режима", - говорится в сообщении.