Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T12:19Z
https://ria.ru/20191014/1559753811.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155573/08/1555730835_0:0:3639:2047_1036x0_80_0_0_a3b1f0b652bd73501892e89f5f5309a4.jpg
РИА Новости

Власти Германии не будут блокировать Huawei выход на немецкий рынок 5G

12:19 14.10.2019
347
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Стенд компании Huawei . Архивное фото
БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Власти Германии приняли решение не блокировать китайской компании Huawei выход на немецкий рынок высокоскоростной связи 5G, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на проект требований безопасности к сетям нового поколения Федерального сетевого агентства страны.
В ближайшие дни проект будет обнародован для ознакомления с ними компаниями и другими игроками и экспертами отрасли, а к концу текущего года или началу следующего документ должен вступить в силу, отмечает издание.
Стенд компании Huawei с презентацией сетей 5G в Греции
10 октября, 10:20Радио Sputnik
СМИ: США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei
Газета обращает внимание, что в проекте отсутствует формулировка, что "системы (коммуникации) должны поставляться только заслуживающими доверия поставщиками". В Handelsblatt рассматривают это как отказ напрямую заблокировать доступ Huawei к рынку. На исключении этой формулировки настаивали в канцелярии канцлера Германии Ангелы Меркель и министерстве экономики.
Германия и ранее заявляла, что не намерена блокировать доступ Huawei к своему рынку. Так, в апреле глава агентства Йохен Хоманн заявил, что ведомство не будет препятствовать доступу китайской компании к созданию сетей 5G в стране, несмотря на давление со стороны США. Меркель и глава немецкого МИДа Хайко Маас также заявляли, что Германия будет самостоятельно решать этот вопрос, не ограничивая конкуренцию, но и учитывая вопросы безопасности.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.
В своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G. В частности, с таким предупреждением в адрес Италии выступил американский госсекретарь Майк Помпео. В то же время газета New York Times сообщала, что США вскоре могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei.
Покупатель в фирменном магазине Huawei
27 сентября, 09:26РИА Новости
В Huawei рассказали о влиянии запрета сервисов Google для компании
1330000
Обсудить 1
Huawei TechnologiesГерманияСШАТехнологииВ мире
Рекомендуем
Банковская карта платежной системы VISA
В компании Visa рассказали, как защититься от кражи денег с банковских карт
РИА
Новости
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна
В России завершается переход на цифровое телевещание
Кассир в супермаркете
Greenpeace призвала российские супермаркеты отказаться от подарков на кассе
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Экс-посол Украины в США оценил публикацию диалога Зеленского с Трампом
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка. 14 октября 2019
Сирийская армия вошла в город, где содержатся семьи ИГ*, сообщил источник
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Саудовская SALIC хочет инвестировать в российские сельхозпроекты
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
Эксперт назвал цели размещения сирийской армии на границе с Турцией
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Председатель парламента Ирана Али Лариджани
Иран считает опыт урегулирования в Сирии успешным, заявил спикер парламента
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Учения Гром
На учениях ядерных сил "Гром" отработают новые способы управления войсками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния