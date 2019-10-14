Власти Германии не будут блокировать Huawei выход на немецкий рынок 5G

БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Власти Германии приняли решение не блокировать китайской компании Huawei выход на немецкий рынок высокоскоростной связи 5G, сообщает издание Власти Германии приняли решение не блокировать китайской компании Huawei выход на немецкий рынок высокоскоростной связи 5G, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на проект требований безопасности к сетям нового поколения Федерального сетевого агентства страны.

В ближайшие дни проект будет обнародован для ознакомления с ними компаниями и другими игроками и экспертами отрасли, а к концу текущего года или началу следующего документ должен вступить в силу, отмечает издание.

Газета обращает внимание, что в проекте отсутствует формулировка, что "системы (коммуникации) должны поставляться только заслуживающими доверия поставщиками". В Handelsblatt рассматривают это как отказ напрямую заблокировать доступ Huawei к рынку. На исключении этой формулировки настаивали в канцелярии канцлера Германии Ангелы Меркель и министерстве экономики.

Германия и ранее заявляла, что не намерена блокировать доступ Huawei к своему рынку. Так, в апреле глава агентства Йохен Хоманн заявил, что ведомство не будет препятствовать доступу китайской компании к созданию сетей 5G в стране, несмотря на давление со стороны США. Меркель и глава немецкого МИДа Хайко Маас также заявляли, что Германия будет самостоятельно решать этот вопрос, не ограничивая конкуренцию, но и учитывая вопросы безопасности.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.