Кудрин предложил в виде исключения ускорить инвестирование средств ФНБ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил начать вкладывать средства Фонда национального благосостояния в ценные бумаги в 2020 году, не дожидаясь фактического превышения объемом фонда планки в 7% ВВП, которое ожидается в июле после перечисления аккумулированной ЦБ в текущем году валюты.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ. До накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы.

"Не нужно дожидаться, когда 7% мы достигнем. Я думаю, что начать готовиться к этому нужно раньше. Но, может быть, даже... можно было бы в виде исключения переходного года ускорить применение определенной суммы ФНБ для инвестирования в ценные бумаги уже в следующем году, чтобы поддержать темпы роста следующего года", - сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он отметил также, что в целом правительству нужно до 1 июля 2020 года определиться с механизмами и порядком инвестирования средств ФНБ свыше планки 7% ВВП.