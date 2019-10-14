Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T16:02Z
https://ria.ru/20191014/1559753709.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155972/50/1559725062_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_a9c3ad2ea30437c43ee032a1a15429ec.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Поддержанная епархией площадка для храма в Екатеринбурге победила в опросе

12:17 14.10.2019 (обновлено: 16:02 14.10.2019)
2140
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Жители Екатеринбурга в ходе опроса о месте строительства храма Святой Екатерины поддержали площадку в центре города на месте бывшего приборостроительного завода по адресу улица Горького, 17.
Как сообщил РИА Новости глава горизбиркома Вадим Антошин, это место поддержали почти 57,66% екатеринбуржцев, принявших участие в голосовании.
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
13 октября, 19:35Религия и мировоззрение
В опросе по храму в Екатеринбурге приняли участие почти сто тысяч человек
Опрос прошел накануне. В городе открыли 51 участок, принять участие могли все жители города, имеющие в Екатеринбурге постоянную регистрацию и достигшие 18-летнего возраста. Явка составила 8,98%, всего проголосовали 97 472 человека.
Помимо площадки на месте завода, в опросный лист включили набережную за Макаровским мостом, эту локацию поддержали 39,49% участников опроса. Почти три процента опросных листов признаны недействительными.
Антошин отметил, что протокол утвердят и во вторник передадут в городскую думу.
Как ранее сообщил журналистам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, он поддержал площадку на улице Горького.
Митрополит подчеркнул, что "храм должен быть максимально приближен к тому месту, откуда начинался город".
В мае в Екатеринбурге начались несогласованные протестные акции после того, как было принято решение построить храм в центре города в сквере. После этого городская администрация начала сбор предложений по месторасположению площадки, из них выбрали две позиции и включили в опросный лист.
Футуристический проект храма Святой Екатерины архитектурной студии Rock
24 сентября, 00:34РИА Новости
Дума в Екатеринбурге примет окончательное решение по опросу о храме
96711128
Обсудить 12
Религия и мировоззрениерелигияСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Раньше был завод, а теперь памятником невинно уничтоженному заводу будет храм. Храм на мази.
14 октября, 13:06
Юрий Татарин
920118
Ага опрос, люди пришли чтобы проголосовать против строительства храма. А тут просто вариант да не против, нет не против. Классно ебте.
14 октября, 12:55
Андрей Рейн
610007
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Российская стратегия Макрона встревожила команду Сороса
РИА
Новости
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Константин Арановский
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Лента
новостей
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Танковый экипаж Дмитрия Лавриненко (крайний слева). Октябрь 1941 г.
"Проклятье вермахта". Как советский офицер сжег полсотни немецких танков
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
"Спасибо, товарищ": в Сети высмеяли конгрессмена за фото "Петра Великого"
Несанкционированная акция в Москве
В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
Глава города Абакана Николай Булакин
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Набережная Ялты
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с крейсером "Петр Великий"
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния