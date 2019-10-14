Поддержанная епархией площадка для храма в Екатеринбурге победила в опросе

Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Жители Екатеринбурга в ходе опроса о месте строительства храма Святой Екатерины поддержали площадку в центре города на месте бывшего приборостроительного завода по адресу улица Горького, 17.

Как сообщил РИА Новости глава горизбиркома Вадим Антошин, это место поддержали почти 57,66% екатеринбуржцев, принявших участие в голосовании.

Опрос прошел накануне. В городе открыли 51 участок, принять участие могли все жители города, имеющие в Екатеринбурге постоянную регистрацию и достигшие 18-летнего возраста. Явка составила 8,98%, всего проголосовали 97 472 человека.

Помимо площадки на месте завода, в опросный лист включили набережную за Макаровским мостом, эту локацию поддержали 39,49% участников опроса. Почти три процента опросных листов признаны недействительными.

Антошин отметил, что протокол утвердят и во вторник передадут в городскую думу.

Как ранее сообщил журналистам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, он поддержал площадку на улице Горького.

Митрополит подчеркнул, что "храм должен быть максимально приближен к тому месту, откуда начинался город".